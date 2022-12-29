自然生態園區藏大量廢棄物 動用機具挖10公噸還清不完

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
中華民國山難救助協會南區搜救委員會邀集登山團隊及民間企業投入淨山，出動機具，清出超過10公噸的廢棄物。圖／取自南區搜救委員會臉書社團
中華民國山難救助協會南區搜救委員會邀集登山團隊及民間企業投入淨山，出動機具，清出超過10公噸的廢棄物。圖／取自南區搜救委員會臉書社團

高雄市阿蓮區大崗山自然生態園區內，鄰近過去廢棄舊礦區的邊坡及山谷堆有大量廢棄物，近日被當地志工發現，邀集許多登山團隊及民間企業投入淨山，出動機具，清出超過10公噸的廢棄物；參與人員說，因廢棄物堆置已久，來源也不可考，但數量仍相當龐大，恐怕還要花上不少人力跟時間才能清完。

南區搜救委員會總教練陳清陸說，會發動這次淨山活動，是今年9月地方維護環境的志工發現，大崗山自然生態園區內，鄰近廢棄水泥廠一處山谷堆積大量廢棄物，且體積龐大，又無力徒手清運，因緣際會下才會找到南搜。

經會勘後，發現山谷底下堆積大批廢棄物，中華民國山難救助協會南區搜救委員會便邀集8樂登山隊、高雄市山狂踏青協會及民間企業，從10月起入山，展開清運，出動將近100人次，還出動機具、吊臂等工具來清運，直到12月24日暫告一段落。

陳清陸說，這三天之中，每天一早8時，就開始入山著手清運，直到下午4、5時天黑才收工，並清出許多廢棄輪胎、大貨車零件、鐵桶甚至還有電瓶等廢棄物，出動好幾部卡車清運，都還沒載完，重量超過10公噸，光輪胎就有上百個。

由於該處為大崗山舊礦區，過去為環球水泥公司開採，周邊設有許多設施及設備，該區廢棄後，成為自然生態園區的一部分，至於廢棄物從何而來，參與清運的人員認為，有部分可能是過去礦區廢棄遺留，至少逾40、50年，來源並不可考，但也不排除有違法傾倒的情況。

中華民國山難救助協會主委張福和說，維護山林環境，是不少人的共識，因此才會凝聚那麼多人投入，但近期幾次清運的廢棄物仍只是部分，預計明年還會繼續淨山。

8樂登山隊與中華民國山難救助協會南區搜救委員會一同投入淨山。圖／8樂登山隊提供
8樂登山隊與中華民國山難救助協會南區搜救委員會一同投入淨山。圖／8樂登山隊提供
中華民國山難救助協會南區搜救委員會邀集登山團隊及民間企業投入淨山，出動機具，清出超過10公噸的廢棄物。圖／取自南區搜救委員會臉書社團
中華民國山難救助協會南區搜救委員會邀集登山團隊及民間企業投入淨山，出動機具，清出超過10公噸的廢棄物。圖／取自南區搜救委員會臉書社團
中華民國山難救助協會南區搜救委員會邀集登山團隊及民間企業投入淨山，出動機具，清出超過10公噸的廢棄物。圖／取自南區搜救委員會臉書社團
中華民國山難救助協會南區搜救委員會邀集登山團隊及民間企業投入淨山，出動機具，清出超過10公噸的廢棄物。圖／取自南區搜救委員會臉書社團
8樂登山隊與中華民國山難救助協會南區搜救委員會一同投入淨山。圖／8樂登山隊提供
8樂登山隊與中華民國山難救助協會南區搜救委員會一同投入淨山。圖／8樂登山隊提供
8樂登山隊與中華民國山難救助協會南區搜救委員會一同投入淨山。圖／8樂登山隊提供
8樂登山隊與中華民國山難救助協會南區搜救委員會一同投入淨山。圖／8樂登山隊提供

廢棄物 生態園區 自然生態

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