自然生態園區藏大量廢棄物 動用機具挖10公噸還清不完

高雄市阿蓮區大崗山自然生態園區內，鄰近過去廢棄舊礦區的邊坡及山谷堆有大量廢棄物，近日被當地志工發現，邀集許多登山團隊及民間企業投入淨山，出動機具，清出超過10公噸的廢棄物；參與人員說，因廢棄物堆置已久，來源也不可考，但數量仍相當龐大，恐怕還要花上不少人力跟時間才能清完。

南區搜救委員會總教練陳清陸說，會發動這次淨山活動，是今年9月地方維護環境的志工發現，大崗山自然生態園區內，鄰近廢棄水泥廠一處山谷堆積大量廢棄物，且體積龐大，又無力徒手清運，因緣際會下才會找到南搜。

經會勘後，發現山谷底下堆積大批廢棄物，中華民國山難救助協會南區搜救委員會便邀集8樂登山隊、高雄市山狂踏青協會及民間企業，從10月起入山，展開清運，出動將近100人次，還出動機具、吊臂等工具來清運，直到12月24日暫告一段落。

陳清陸說，這三天之中，每天一早8時，就開始入山著手清運，直到下午4、5時天黑才收工，並清出許多廢棄輪胎、大貨車零件、鐵桶甚至還有電瓶等廢棄物，出動好幾部卡車清運，都還沒載完，重量超過10公噸，光輪胎就有上百個。

由於該處為大崗山舊礦區，過去為環球水泥公司開採，周邊設有許多設施及設備，該區廢棄後，成為自然生態園區的一部分，至於廢棄物從何而來，參與清運的人員認為，有部分可能是過去礦區廢棄遺留，至少逾40、50年，來源並不可考，但也不排除有違法傾倒的情況。