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連戰出版回憶錄 談兩岸、319槍擊案取消的選前之夜講稿

親送匾額3分鐘合照議員傻眼 周春米：新手上任請見諒

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣國民黨議員陳揚（右）對於新任縣長周春米（左）快閃三分鐘送匾額拍照，讓他超傻眼，跟周春米合照時，相當嚴肅。圖／陳揚提供
屏東縣國民黨議員陳揚（右）對於新任縣長周春米（左）快閃三分鐘送匾額拍照，讓他超傻眼，跟周春米合照時，相當嚴肅。圖／陳揚提供

屏東縣長周春米為向本屆55名當選議員們表達祝賀，親自送匾額給每名議員，為掌握即時性，幕僚安排行程相當緊湊，國民黨縣議員陳揚說，昨天新縣長到服務處，停留約3分鐘，合照快閃後離開，讓他超傻眼，他也在臉書發文說明此事，周春米事後也在留言回覆，「新手上任，請議員見諒！」

陳揚說，他前幾天接到縣府電話，縣長周春米親自到服務處拜訪，一開始覺得新縣長很用心，排開行程答應，還準備議題要和新縣長簡單交流，「沒想到提早等待結果，是換來3分鐘不到的周縣長匾額合照1張」，新任縣長下車拍照，說了句多多支持就走人，沒想到是這種行程，早知道是這樣，大可不必勞師動眾。

陳揚說，他原本以為會有時間簡單交流想法跟意見，也精簡一些議題，只是沒想到是3分鐘快閃拍照，「如果是這樣拍拍照的行程，單純送個匾額就好了，縣長還是專心縣政更務實」。

陳揚昨在臉書發文說明此事，同黨的議員黃明賢也留言說「不錯了啦，我等他半小時，他給我一分鐘」。周春米也在該篇貼文下方留言，「因為想要盡快向全縣55位議員表達祝賀之意，時間排得較緊湊，造成議員困擾，真是不好意思！會再找時間跟議員請益，新手上任，請議員見諒！」

議員 周春米

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