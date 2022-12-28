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金門小三通專船登記4天共2097人辦理 資格審查後可訂票

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府「小三通復航專案辦公室」，連續4天接受民眾到現場辦理搭船意願登記，首日一早就有不少民眾到場守候排隊。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府「小三通復航專案辦公室」，連續4天接受民眾到現場辦理搭船意願登記，首日一早就有不少民眾到場守候排隊。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府「小三通復航專案辦公室」，連續4天接受民眾到現場辦理搭船意願登記，總計有2097人完成登記，觀光處表示，意願登記已經結束 ，主要是在統計潛在的態樣以及掌握大概的數據，接下來將會根據明天行政院最後的決定以及船班安排， 另行公告船班登記作業。

連續幾天，縣府的「小三通復航專案辦公室」都湧現不少金門民眾與陸配到場排隊登記，今天是登記的最後一天，有不少人都到場排隊登記，也讓縣府停車位不足的問題，再度浮現，今天受理小三通搭船意願登記人數共431人；其中金門鄉親367人(佔比85.15%)、陸配58人(佔比13.46%)、陸生3人(佔比0.70%)、其他3人(佔比0.70%)。另搭乘日期金門到廈門以2月6日(佔約8.87%)、1月30日(佔約8.37%)為主；廈門到金門以2月6日(佔約15.99%)、1月12日(佔約6.6%)、1月10日(佔約6.6%)等為主。

縣府今天也公布受理民眾意願登記的總人數共有2097人；其中，金門鄉親1611人(佔比76.8%)、陸配425人(佔比20.3%)、陸生36人(佔比1.7%)、其他25人(佔比1.2%)。

據了解，登記的情形，以1月8日、20日22日和2月6日最多，主要就是首航，末航及春節附近的時間。

金門縣政府也表示， 意願登記已經結束 ，主要是在統計潛在的態樣以及掌握大概的數據。接下來將會根據明天行政院最後的決定以及船班安排， 另行公告船班登記作業。至於原先意願登記的這一群民眾，縣府也會請相關單位協助審查他們的資格是否符合 ，然後協助轉訂船班。

據了解，雖然有部分天數，民眾登記的情形並不踴躍，但目前船商共識是只要有人就會開；第二階段的訂位登記 ，因為需要審核證件，所以只開放現場登記，另，若遇到不可抗力停航，船班將會延到隔天，或在許可的條件下航行。

金門縣政府「小三通復航專案辦公室」，今天是最後一天接受登記，不少民眾都到場登記，有人一口氣就幫18人登記。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府「小三通復航專案辦公室」，今天是最後一天接受登記，不少民眾都到場登記，有人一口氣就幫18人登記。記者蔡家蓁／攝影

金門 小三通 陸配

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