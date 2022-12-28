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連江縣府公布春節小三通專案施行辦法 元旦起開放訂位
連江縣政府今天公布112年春節馬祖小三通專案，將於1月1日起開放訂位，請設籍馬祖的民眾向所屬航商訂位，開航前1小時，持有效證件正本至船公司售票櫃台核對名冊，並付款取票；乘客須持48小時內核酸陰性證明，否則將原船返回，請乘客逕行自費2千元（僅限申請小三通證明使用價格）至連江縣立醫院申辦。
連江縣交通旅遊局在今天下午公布112年春節馬祖小三通專案，時間為112年1月7日至112年2月6日止，以馬祖地區之民眾及陸配等為限。將依規定為辦理乘客戶籍查核，請設籍馬祖民眾提供身份證、護照、臺胞證，陸配身分提供配偶身分證、大陸身分證、居留證、往來台灣通行證(以上均為影本)，依航班表辦理訂位，截止期限為開航前1日中午12時。
縣府也表示，將1月1日起，每日上午9時至12時，下午13時30分至16時30分開放訂位，請依附件航班表向所屬航商訂位。於訂位截止期限後，檢附訂位乘客明細查核比對設籍地，開航前1日下午16時，檢送合格名冊至移民署、航港局及航商，未符合搭乘資格者，則以電話通知取消訂位，所附證件影本逕行銷毀不退還。
搭船民眾，要在開航前1小時，持有效證件正本至船公司售票櫃台核對名冊並付款取票；依陸方檢疫規定，乘客須持48小時內核酸陰性證明，否則將原船返回，請乘客逕行自費2千元，僅限申請小三通證明使用價格，至連江縣立醫院申辦。
訂位電話：南北海運：0836-22938大和航業：0836-22130長億海運：0836-26169福州程泰：0919-919-048、0921-930-952；諮詢電話：連江縣交通旅遊局0836-25125轉304。
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