高雄交通事故死亡數全台第一 高市府：比去年同期少7％

交通部今天公布1至10月道路交通事故件數、死亡及受傷等事故數據，高雄市是30日內死亡人數最多的縣市。高市交通局表示，高雄面積是六都之冠，大型車數量也是全國第一，市府全力推動事故防制， 111年A1事故較110年同期減少7％，死亡事故連2年下降，另以人口比來分析，高雄非第一。

交通部長王國材指出，今年1到10月有2560人死亡，今年1到10月交通事故30日內死亡人數前5高縣市，依序為高雄市308人、新北市263人、台中市253人、台南市248人、彰化縣212人。

高市府交通局表示，高雄市面積是一個新北市加三個台北市之大，有港口及重工業園區，市民的交通運具以機車為主，大型車登記數為全國最多，大小車混合行駛。

交通局指出，高市現以A1事故檢討為主軸，採取精準執法、高齡者擴大宣導、酒駕取締加嚴及大型車源頭管理等方法多管齊下，1月1日至12月27日止，A1事故172人，比去年同期減少13人（7％）；酒駕A1事故6人，較去年同期減少6人；A2事故5萬1933人，較去年同期減少2551人（4.7％）。

此外，若以人口比來看，據交通部統計，高市1月至10月事故30日內每十萬人死亡人數11.3人、六都第二，1月至11月每十萬人A1人數6.1人、六都第四。

交通局強調，為因應今日交通部公布之數據，中央與地方共同努力施行「5措施、3方向」，將持續以超速、闖紅燈、未配戴安全帽為違規取締重點，推動各事故防制。