台灣黑熊頻繁在南橫露面 外界憂：人車湧入恐威脅生存

昨天有民眾在網路社群Po出影片，表示在南橫看見台灣黑熊公路奔跑；據了解在本月17日，也傳有民眾晚上駕車經南橫下山，一樣目睹黑熊奔馳在馬路上，再一溜煙鑽入路邊草叢。台灣黑熊接連在南橫現蹤，黑熊媽媽黃美秀表示「這是好事」，顯示黑熊復育有成效，生活圈向外擴張，並呼籲民眾、政府、專家學者等應同步配合，守護黑熊生存空間，避免好事曇花一現。

交通部公路總局第三養工處甲仙工務段段長陳正偉說，這1個月內親眼見到，或聽聞黑熊在南橫出沒，已至少2、3次，相較南橫今年5月全線開通前，次數、頻率都增高。對於這個現象，黑熊媽媽黃美秀說，可能在南橫開通前，地區就有黑熊出沒，只是開通後人、車往來增加，眼線增加，目睹黑熊的消息也就更頻繁傳出。

黃美秀進一步說明，場域降低干擾、生存威脅時間若達5、6年，族群便有機會出現顯著增長。以南橫封閉時間來說，因為生態環境有正向改變，威脅黑熊生存的車輛、陷阱等因素也減弱，黑熊數量增加有跡可循。

黃美秀表示，玉山國家公園境內沒馬路、面積大、少人煙，是黑熊最嚴謹的保護區，但近來已可在玉山登山口5公里以外地方看見黑熊，以及南側關山野生動物重要棲息地也有黑熊蹤跡，顯示黑熊生活圈已向外擴張，也是保育有成、黑熊數量增加的證據。

台東南橫利稻部落邱姓村民也說，從霧鹿一直到埡口附近都有黑熊出沒覓食，前年9月就有人發現一隻黑熊在南橫公路旁的邊坡攀爬，甚至還有黑熊坐在公路旁吃菇婆芋果實。他說，南橫的環境適合黑熊，但在公路開放通行後，民眾遇見黑熊的機會增加，擔心有人因為一時好奇，追逐黑熊，導致黑熊逃跑跳入山谷，造成傷害，甚至開快車不小心撞擊黑熊。

對於如何守護黑熊棲地，持續促進黑熊保育正向成長，黃美秀呼籲林務局或國家公園，可以在接收通報的黑熊出沒處，放自動照相機或實際到場勘查，了解黑熊出沒原因，是該處有黑熊喜愛的食物大量生長，還是有垃圾廚餘被棄置野外，吸引黑熊光顧。瞭解情況、加以分析，有助釐清熊出沒因素，也可推估停留時間，進而擬訂保育策略。

利稻部落邱姓村民也建議，可以設置「當心動物」或「禁止餵食、接觸」的警示牌，在黑熊常出沒的地區提醒用路人；台東林區管理處也說，將加強人員到南橫沿線宣導，同時透過部落廣播器廣播周知；黃美秀也提醒，管理單位應加強宣導用路人放慢車速，看見黑熊切勿打卡暴露棲地位置，避免有心人士前往獵殺、驚擾。