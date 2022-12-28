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高雄「加工出口區」盛況再現 員工數重返35年前高峰

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
加工出口處長楊伯耕指出，10大園區的營業額將首破新台幣5千億元，員工數達9萬人。圖／加工處提供
加工出口處長楊伯耕指出，10大園區的營業額將首破新台幣5千億元，員工數達9萬人。圖／加工處提供

今年全球壟罩在戰爭、疫情、通膨及升息等不利因素下，但車用、網通、高速運算等產品需求帶動半導體出貨持續成長。經濟部加工處指出，全台10個科技園區營業額預估首破5千億，員工數達35年新高，回復早年加工區勞力密集時期的盛況，高雄前鎮、楠梓及高軟三大園區產業群聚愈來愈明顯。

「高雄加工區」是台灣第一個加工區，1966年設立後替台灣經濟貢獻良多，在台灣傳統產業外移及產業轉型下，楠梓加工區及高雄加工區在2021年同步更名為科技產業園區。

經濟部加工出口區管理處今天舉辦年終記者會，處長楊伯耕指出，今年全台園區成長績效亮眼，公司數成長4％達到750家，營業額、貿易額、出口數、員工數皆創歷史新高，全年營業額將首破新台幣5千億元，員工數達9萬人。

副處長劉繼傳進一步說明，園區員工數9萬人來到歷史新高，相較70年代傳產外移後，最低降至6萬人，從業人口有機會挑戰35年前的水平，不同的是，以前園區主要提供勞力密集工作，現在科技產業園區多半提供高科技職缺，活絡中南部就業繁榮與薪資成長。

加工處指出，今年引進多個具指標性的重大投資，包含光寶集團投資百億興建高雄研發生活園區及二期營運中心，緯創集團投資百億興建車載及工控面板燈塔工廠、矽品精密投資199億元興建高階封測廠、昇陽半導體投資73億元興建智慧化晶圓再生製程廠等；「前瞻智造基地」也於今年落成啟用，一推出立即滿租，累積投資額124億元。

楊伯耕說，明年全球仍籠罩在景氣衰退風險下，預測半導體產業會在明年下半年回溫，2024年恢復成長。

全台十大科技產業園區的營業額、貿易額、出口數、員工數皆創歷史新高。圖／加工處提供
全台十大科技產業園區的營業額、貿易額、出口數、員工數皆創歷史新高。圖／加工處提供
科技產業園區的營業額創新高，加工處副處長劉繼傳（左）感謝台灣科技產業園區金屬品冶製公會理事長黃武璋（中）、世華金屬科技公司總經理葉俊賢（右）等廠商貢獻。記者徐白櫻／攝影
科技產業園區的營業額創新高，加工處副處長劉繼傳（左）感謝台灣科技產業園區金屬品冶製公會理事長黃武璋（中）、世華金屬科技公司總經理葉俊賢（右）等廠商貢獻。記者徐白櫻／攝影

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