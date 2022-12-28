元旦假期向南行 屏東警籲注意封閉路段多利用大眾運輸

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
前往「四重溪溫泉季」的民眾可以搭乘臺鐵至枋寮火車站，轉乘接駁車至四重溪溫泉公園，或可將車輛停放於溫泉季停車場、臨時活動停車區。圖／屏東縣警局提供
前往「四重溪溫泉季」的民眾可以搭乘臺鐵至枋寮火車站，轉乘接駁車至四重溪溫泉公園，或可將車輛停放於溫泉季停車場、臨時活動停車區。圖／屏東縣警局提供

屏東縣警方為因應元旦連續假期湧現的人車流，確保交通順暢降低事故發生，將針對易壅塞路段及旅遊熱點實施交管措施，沿途增設號誌疏導車流，編排警力加強取締違規車輛，並建議民眾多加利用大眾運輸，提前查詢掌握路況，遵守並配合現場員警指揮。

元旦連假從今年12月31日至明年1月2日，共計3天，因疫情趨緩，屏東縣警方預估各地景點將湧現大批人車潮，臺1線水底寮路段將啟動智慧交控系統監控車流、號誌，在各重要路口交通疏導崗，實施號誌長綠措施，並視車流量機動調整臺1線436.5至445.5公里路段調撥車道，及臺1線與永翔路口分流交通疏導措施。

針對人潮聚集的臺26墾丁大街，警方將視車流及人潮狀況，封閉墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，避免遊客穿越馬路影響車流行進。而熱門魚貨海鮮採購的東港華僑市場，除了引導車流至周邊停車場停車外，將以交通錐封閉朝隆路分隔島缺口，禁止車輛迴轉，另加強取締路邊違規停車，避免壅塞及維護用路人安全。

警方建議，民眾可以多利用大眾運輸交通工具參與「四重溪溫泉季」和「龍磐公園迎曙光活動」。前者部分，民眾可以搭乘臺鐵至枋寮火車站，轉乘接駁車至四重溪溫泉公園，或可將車輛停放於溫泉季停車場。而追曙光就要注意警方預計封閉臺26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間路段，禁止車輛通行，民眾可搭乘免費接駁車前往會場。

警方呼籲，民眾行車前應注意車輛檢查，勿疲勞駕駛，並隨時監看沿路CMS電子看板、收聽廣播，掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，更歡迎民眾下載「屏東GO好玩」APP，提前觀察屏東道路即時影像，掌握路況、開心出遊。

警方將視車流及人潮狀況，封閉墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，避免遊客穿越馬路影響車流行進。圖／屏東縣警局提供
警方將視車流及人潮狀況，封閉墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，避免遊客穿越馬路影響車流行進。圖／屏東縣警局提供
參與「龍磐公園迎曙光活動」的民眾要注意警方將封閉臺26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間，禁止車輛通行，需搭乘免費接駁車前往。圖／屏東縣警局提供
參與「龍磐公園迎曙光活動」的民眾要注意警方將封閉臺26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間，禁止車輛通行，需搭乘免費接駁車前往。圖／屏東縣警局提供

屏東縣 溫泉季 元旦連假

延伸閱讀

元旦假期國境之南人車湧現 東港警教你替代道路怎麼走

屏東議員王景山濫倒廢棄物獲利千萬遭起訴 今一審判決出爐

屏東萬丹農會理事長詐公糧價款 二審從輕改判

減輕負擔！屏東縣府挺起家房貸利率1.81%優惠 再延一年

相關新聞

台灣黑熊頻繁在南橫露面 外界憂：人車湧入恐威脅生存

昨天有民眾在網路社群Po出影片，表示在南橫看見台灣黑熊公路奔跑；據了解在本月17日，也傳有民眾晚上駕車經南橫下山，一樣目...

高雄「加工出口區」盛況再現 員工數重返35年前高峰

今年全球壟罩在戰爭、疫情、通膨及升息等不利因素下，但車用、網通、高速運算等產品需求帶動半導體出貨持續成長。經濟部加工處指...

元旦假期向南行 屏東警籲注意封閉路段多利用大眾運輸

屏東縣警方為因應元旦連續假期湧現的人車流，確保交通順暢降低事故發生，將針對易壅塞路段及旅遊熱點實施交管措施，沿途增設號誌...

高雄移工手臂遭砂石場機具捲入 雇主違反職安法開罰

高雄市仁武區一家建材行，今天近午發生移工操作大型機具時右手臂不慎遭捲入意外，消防緊急送醫。高雄市勞工局表示，初步檢查研判...

小港醫院與明義國小合作 空汙中學習保護自身家人健康

高雄醫學大學推動教育部「樂活高雄•健康城市-小港區環境教育與健康促進永續發展計畫」，將高雄市小港區明義國小列為發展學校，...

影／金門貨車司機疏忽酒糟灑滿地 地下道封路清理

金門一名黃姓駕駛他開著大貨車承載上噸的高粱酒糟，在今天上午從金門酒廠往金湖方向欲載送給養殖戶使用，結果因疏忽未將車斗尾門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。