元旦假期向南行 屏東警籲注意封閉路段多利用大眾運輸

屏東縣警方為因應元旦連續假期湧現的人車流，確保交通順暢降低事故發生，將針對易壅塞路段及旅遊熱點實施交管措施，沿途增設號誌疏導車流，編排警力加強取締違規車輛，並建議民眾多加利用大眾運輸，提前查詢掌握路況，遵守並配合現場員警指揮。

元旦連假從今年12月31日至明年1月2日，共計3天，因疫情趨緩，屏東縣警方預估各地景點將湧現大批人車潮，臺1線水底寮路段將啟動智慧交控系統監控車流、號誌，在各重要路口交通疏導崗，實施號誌長綠措施，並視車流量機動調整臺1線436.5至445.5公里路段調撥車道，及臺1線與永翔路口分流交通疏導措施。

針對人潮聚集的臺26墾丁大街，警方將視車流及人潮狀況，封閉墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，避免遊客穿越馬路影響車流行進。而熱門魚貨海鮮採購的東港華僑市場，除了引導車流至周邊停車場停車外，將以交通錐封閉朝隆路分隔島缺口，禁止車輛迴轉，另加強取締路邊違規停車，避免壅塞及維護用路人安全。

警方建議，民眾可以多利用大眾運輸交通工具參與「四重溪溫泉季」和「龍磐公園迎曙光活動」。前者部分，民眾可以搭乘臺鐵至枋寮火車站，轉乘接駁車至四重溪溫泉公園，或可將車輛停放於溫泉季停車場。而追曙光就要注意警方預計封閉臺26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間路段，禁止車輛通行，民眾可搭乘免費接駁車前往會場。