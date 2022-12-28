高雄移工手臂遭砂石場機具捲入 雇主違反職安法開罰

高雄市仁武區一家建材行，今天近午發生移工操作大型機具時右手臂不慎遭捲入意外，消防緊急送醫。高雄市勞工局表示，初步檢查研判為從事清理作業時，未停止相關機械運轉，導致勞工右手及右肩被轉軸捲夾，將依違反職安法處罰雇主。

勞檢處表示，今天近午11點20分許，仁武區建材行羅姓勞工在未停機狀態下清除鐵礦，勞工右手及右肩遭篩選機轉軸捲入受傷，目前已送醫治療中。勞檢處第一時間至現場了解，初步檢查研判為從事清理作業時，未停止相關機械運轉，導致勞工右手及右肩被轉軸捲夾。

勞檢處表示，雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，已勒令該作業場所停工，並將依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰。同時派員辦理受傷勞工相關慰助事宜。

勞工局呼籲各事業單位於從事機械設備清理、掃除或維修作業時，務必落實安全作業標準，以預防災害發生，維護勞工作業安全。