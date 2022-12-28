陳光復行銷澎湖 花火節加碼軍事觀光盼創高峰

中央社／ 澎湖縣28日電
澎湖縣長陳光復。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣長陳光復表示，澎湖觀光行銷最大亮點－國際海上花火節，明年4月20日起將如期舉辦；秋冬淡季期間也規劃老兵專案、軍事主題觀光等，將以四季觀光主題期望明年觀光再創高峰。

陳光復甫上任縣長，澎湖縣政府今天指出，他近期排定縣府各局處業務報告，昨天聽取旅遊處長陳美齡業務簡報後，指示盡速辦理國際海上花火節招標。

有關國際海上花火節，澎湖縣政府表示，將如期在明年4月20日起至6月29日每週一、四施放煙火，其中最大的焦點是與迪士尼百年慶典合作，讓明年花火在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，為澎湖帶來更大的觀光效益。

澎湖縣政府旅遊處指出，明年花火節將與迪士尼百年慶典合作，規劃21場次，除有10分鐘的煙火，並納入立體煙火、造型煙火等特色煙火，其中無人機也加碼到平日場700台，開閉幕場更高達900台，超越過往過往規模，期望在疫情解封為澎湖搶攻更多遊客。

陳光復表示，旅遊是澎湖縣政服務第一線，全力支持推動年度各項觀光行銷，除了澎湖國際海上花火節，淡季也將推出老兵專案、篤行十村民歌等活動，打造澎湖四季觀光主題，平衡淡旺季差異。

澎湖縣 花火節 陳光復

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