影／金門貨車司機疏忽酒糟灑滿地 地下道封路清理
金門一名黃姓駕駛他開著大貨車承載上噸的高粱酒糟，在今天上午從金門酒廠往金湖方向欲載送給養殖戶使用，結果因疏忽未將車斗尾門插銷栓牢，行經桃園路機場地下道時，導致車斗承載之酒糟散落於車道上，散落面積約35平方公尺，嚴重阻礙車輛通行，最終環保局花了2個小時才清除完畢，警方也依法對駕駛開罰。
金湖分局表示，今日上午8點50許，一名黃姓因疏忽未將車斗尾門插銷栓牢，於行經桃園路機場地下道時，導致車斗承載之酒糟散落於車道上，現場酒香四溢，由於怕車輛行駛在酒糟上容易打滑，警方趕緊將桃園路機場地下道的兩端出入口道路封鎖。
警方說，因現場為雙向地下車道空間狹隘，且臨近金門機場平時車流量極大，為維護民眾行車安全，縣警局金湖分局接獲報案後，立即指派線上警網馳赴現場，除了將地下道二端出入口封鎖並實施交通疏導，同時通報環保單位派員到場協助清汙。
環保人員到場，除了清理酒糟，還清洗了路面，花了2個小時才清除完畢，好在這起事件幸未發生交通事故，警方依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，當場對該名駕駛掣單舉發。
金湖分局呼籲「罰錢事小，交通安全最重要」，裝載貨物除要綑紮栓牢外，最好能以帆布包覆避免掉落、飛散，且切勿有超載、超長、超寬及超高情形，以維護行車安全。
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