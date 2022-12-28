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影／金門跨年晚會首度移師烈嶼舉辦 煙火改湖下施放

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門跨年晚會今天辦活動行前祈福，文化局長許績鑫率在地表演團體一起祈求。記者蔡家蓁／攝影
金門跨年晚會今天辦活動行前祈福，文化局長許績鑫率在地表演團體一起祈求。記者蔡家蓁／攝影

再過幾天，就要迎接2023年，金門文化局今年的跨年晚會卡司陣容堅強，並首度移師到烈嶼地區舉辦，精彩可期，文化局長許績鑫今天特別偕同在地優秀的表演團隊，到金城鎮城隍廟為跨年活動行前祈福，除了祈求城隍爺庇佑外，也邀請大家屆時一起到場逗熱鬧。

2023金門跨年晚會是一年一度金門在地的盛事，今天的祈福活動開場由金寧國小的鼓隊，為整個祈福活動造勢，優秀的寧鼓隊，曾參加過許多比賽，成績斐然，一開場鼓聲震天，氣勢如虹，讓大家眼睛一亮。

許績鑫表示，今年的跨年活動開場，特別徵選的在地優秀的團隊參與，有致力於海峽兩岸，創作金門元素的金門棠風舞蹈團，還有由幾個金門小女孩組成的CANDY金門小女孩的熱舞，及自彈自唱的文青樂團-草莓樂團，同時來自金門大學熱舞社的機械舞，讓評審們也讚譽有佳，活動精采可期，絕對為大家帶來耳目一新的演出。

許績鑫也說，跨年活動從下午市集開始，邀請大家早點來逛，主辦單位文化局也貼心為了老人家準備暖暖包，現場在服務台讓民眾索取，19:00開始發送，發完為止，另也為民眾擋住東北季風的貨櫃。

今年跨年活動精心安排民眾回味永恆金曲，主持人為高山峰、何嘉文，歌手卡司由熱情的職籃啦啦隊開場，暖男歌手-榮忠豪、金鐘小提琴手-康妮媚、陳思函、郭家瑋、林曉培、鄭進一、美聲天后─周蕙壓軸，首首金曲，精彩演出，期盼帶給讓民眾難忘的跨年活動。

據了解，今年是首次在烈嶼鄉辦理跨年晚會，原本在兼顧民生需求及活動效果，打算封橋，但經過多次的討論，最後決定將煙火移至大金門的金寧鄉湖下海堤端施放，除活動現場可看到大橋川流不息的車景，還可兩地同慶，回程也會安排巴士接送民眾回大金，籲請開車的朋友，盡量汽車高乘載。

金門跨年晚會今天辦活動行前祈福，與會的在地表演團體合影。記者蔡家蓁／攝影
金門跨年晚會今天辦活動行前祈福，與會的在地表演團體合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局長許績鑫表示，今年是首次在烈嶼鄉辦理跨年晚會，原本在兼顧民生需求及活動效果，打算封橋，但經過多次的討論，最後決定將煙火移至大金門的金寧鄉湖下海堤端施放，讓兩地同慶。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局長許績鑫表示，今年是首次在烈嶼鄉辦理跨年晚會，原本在兼顧民生需求及活動效果，打算封橋，但經過多次的討論，最後決定將煙火移至大金門的金寧鄉湖下海堤端施放，讓兩地同慶。記者蔡家蓁／攝影
金門跨年晚會今天辦活動行前祈福，在地表演團體一起祈求城隍爺庇佑。記者蔡家蓁／攝影
金門跨年晚會今天辦活動行前祈福，在地表演團體一起祈求城隍爺庇佑。記者蔡家蓁／攝影
金門的跨年晚會今天在城隍廟舉辦活動行前祈福，邀請寧鼓隊進行精彩演出。記者蔡家蓁／攝影
金門的跨年晚會今天在城隍廟舉辦活動行前祈福，邀請寧鼓隊進行精彩演出。記者蔡家蓁／攝影

跨年晚會 金門 文化局

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