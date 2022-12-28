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秋冬好發禽流感 高市啟動5大防疫監控措施

中央社／ 高雄28日電
每年秋冬季節為禽流感好發時期，為防範禽流感疫情發生，高雄市政府農業局動物保護處啟動5大防疫監控措施，並請轄內養禽業者配合政府各項防疫政策。（高雄市動保處提供） 中央社
每年秋冬季節為禽流感好發時期，為防範禽流感疫情發生，高雄市政府農業局動物保護處啟動5大防疫監控措施，並請轄內養禽業者配合政府各項防疫政策。（高雄市動保處提供） 中央社

每年秋冬為禽流感好發季節，高市動保處預先啟動5大防疫監控措施，包括主動抽血檢驗、加強訪視督促養禽場、派遣消毒車、發放消毒水、監測各公共場域野鳥排遺採樣監測工作。

每年秋冬季節為禽流感好發時期，為防範禽流感疫情發生，高雄市政府農業局動物保護處啟動各項預警監控措施，並請轄內養禽業者配合政府各項防疫政策，落實禽場圍網及人車管制等生物安全工作，同時呼籲市民避免接觸野生禽鳥，選購合法屠宰禽肉等畜產品，以充分加熱烹調食用，即可遠離禽流感疫情威脅。

動保處今天發布新聞稿指出，為防堵禽流感疫情擴散，已預先啟動五大防疫監控措施，包括主動針對轄內57場養禽場家禽抽血檢驗，早期發現病原及時因應處置；加強高風險養禽場、家禽批發市場、理貨場訪視及督促落實自主防疫消毒工作。

此外，動保處也派遣消毒車加強養禽場周邊公共區域及道路消毒工作；發放消毒水，要求養禽業者落實定期消毒工作；持續針對高市轄內各主要河川出海口、濕地及公園綠地等公共場域進行野鳥排遺採樣監測工作（今年度共採集140件樣本，檢驗結果皆為陰性）。

農業局長張清榮提醒，每年秋冬季節早晚溫差大，易造成家禽生理緊迫，請養禽場務必落實各項生物安全管控措施，尤其是人車進出禽場，應確實管制消毒。禽舍防鳥網如有破損者，需立即修復以防野鳥入侵傳播病原。若發現家禽有產蛋率下降、食慾減退或大量異常死亡情形者，應即通報動保處派員處置。

動保處表示，近期國際禽流感疫情升溫，依據國際糧食及農業組織（FAO）資料顯示，今年截至12月25日止，國際禽場禽流感案例高達5550例，其中約有97%為H5N1亞型HPAI案例。國內近日更因連續數波寒流過境致氣溫驟降，中南部縣市養禽場陸續傳出禽流感疫情，經統計111年度截至12月24日止，全國共有9縣市，計40場陽性案例場，合計撲殺38萬多隻家禽。

禽流感 疫情

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