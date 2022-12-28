減輕負擔！屏東縣府挺起家房貸利率1.81%優惠 再延一年

屏東縣政府為協助年滿20歲未滿50歲民眾買房住在屏東縣，與全國農業金庫從2019年起共同推動「買厝住屏東 縣府挺起家」房貸優惠專案，經央行調升後房貸利率已達1.81%，目前仍與公教房貸利率相同，但考量12月央行再次升息，將調升至1.935%，為減輕縣民負擔，屏東縣長周春米一上任即公告現行利率優惠再延一年。

縣長周春米表示，央行2022年共4次升息，全年總升息幅度來到2.5碼（0.625%），牽動首購房貸利率從升息前的1.31％來到1.935％，為滿足更多在屏東縣購屋定居者需求及減輕房貸負擔，「買厝住屏東 縣府挺起家」的房貸利率維持12月份調升前（即1.81%）至2023年底，另外有100萬貸款額度供縣民購屋裝潢、家電設備等使用的消費性貸款同樣固定年息1.29%，兩者差額由縣府負擔。

縣府城鄉發展處說，若以房貸600萬，30年期本金平均攤還計算，每月可少繳625元利息，1年下來將可省下7500元，期望為正值成家立業、辛苦打拼屏東縣民減輕家用負擔，帶來小確幸。