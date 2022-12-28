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高雄首選蜜棗甜蜜開賣 電商平台與貨運合作送禮不塞車

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄蜜棗碩大飽滿皮薄且豐甜多汁，頂級的品質更被譽為「台灣青蘋果」。圖／高雄市農業局提供
高雄蜜棗碩大飽滿皮薄且豐甜多汁，頂級的品質更被譽為「台灣青蘋果」。圖／高雄市農業局提供

高雄為全台蜜棗最大產區，冬季陽光燦爛和熙，加上夜裡天氣涼冷，造就最適合蜜棗生長的環境。高雄市農業局為讓民眾吃到高品質的首選蜜棗，集結產地農會推出「幸福棗上門禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」上架，上網預購加贈限量紅包袋。5台斤裝頂級蜜棗禮盒每盒988元、特級788元，1月3日起陸續出貨。

高雄蜜棗碩大飽滿皮薄且豐甜多汁，頂級的品質更被譽為「台灣青蘋果」。農業局輔導的「高雄首選電商平台」 https://www.khagri.org.tw ，對於農民團體或農友農產銷售免收上架費，期待消費者能享用高雄尚青的農產品，將高雄各式優質物產一網打盡，提供安心有認證、三章一Q的農漁產品，讓消費者買的放心吃的安心。

高雄將進入蜜棗盛產期，主要產區為燕巢、大社、阿蓮、田寮、岡山等區，這些地區都鄰近有名的惡地「月世界」，因特殊土質，富含鉀、鎂等礦物質和微量元素，使得水果風味甘甜濃烈。蜜棗有「棗」到幸福、好運「棗」上門等美好寓意，是逢年過節送禮絕佳選擇，歡迎上「高雄首選電商平台」選購。

農業局長張清榮表示，高雄農產品品質優良、品種多元，建立「高雄首選」品牌，販售通路遍及全台。為幫農友紓解年節前運輸塞車問題，今年市府特別與嘉里大榮貨運合作蜜棗低溫宅配專案：一件蜜棗禮盒最低150元運費，從112年1月1日起為期一個月專案服務，除岡山集運點可寄件外，還特別於燕巢、阿蓮兩地設專案集運點，讓民眾送禮的心意不塞車，歡迎蜜棗農友多加利用。相關詳細訊息可洽嘉里大榮岡山營業所07-6229404，或參考農業局網站公告訊息。

高雄蜜棗碩大飽滿皮薄且豐甜多汁，頂級的品質更被譽為「台灣青蘋果」。圖／高雄市農業局提供
高雄蜜棗碩大飽滿皮薄且豐甜多汁，頂級的品質更被譽為「台灣青蘋果」。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局集結產地農會推出「幸福棗上門禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」上架。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局集結產地農會推出「幸福棗上門禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」上架。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局集結產地農會推出「幸福棗上門禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」上架。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局集結產地農會推出「幸福棗上門禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」上架。圖／高雄市農業局提供

電商 岡山 塞車

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