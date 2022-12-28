高雄首選蜜棗甜蜜開賣 電商平台與貨運合作送禮不塞車

高雄為全台蜜棗最大產區，冬季陽光燦爛和熙，加上夜裡天氣涼冷，造就最適合蜜棗生長的環境。高雄市農業局為讓民眾吃到高品質的首選蜜棗，集結產地農會推出「幸福棗上門禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」上架，上網預購加贈限量紅包袋。5台斤裝頂級蜜棗禮盒每盒988元、特級788元，1月3日起陸續出貨。

高雄蜜棗碩大飽滿皮薄且豐甜多汁，頂級的品質更被譽為「台灣青蘋果」。農業局輔導的「高雄首選電商平台」 https://www.khagri.org.tw ，對於農民團體或農友農產銷售免收上架費，期待消費者能享用高雄尚青的農產品，將高雄各式優質物產一網打盡，提供安心有認證、三章一Q的農漁產品，讓消費者買的放心吃的安心。

高雄將進入蜜棗盛產期，主要產區為燕巢、大社、阿蓮、田寮、岡山等區，這些地區都鄰近有名的惡地「月世界」，因特殊土質，富含鉀、鎂等礦物質和微量元素，使得水果風味甘甜濃烈。蜜棗有「棗」到幸福、好運「棗」上門等美好寓意，是逢年過節送禮絕佳選擇，歡迎上「高雄首選電商平台」選購。