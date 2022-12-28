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高雄3里將補選！海光里長不就任 其夫表明換他選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市鳳山區海光里長當選人鍾翠民（左）未宣誓就職，丈夫廖國誌（右）將參加里長補選。圖／取自廖國誌臉書
高雄市鳳山區海光里長當選人鍾翠民（左）未宣誓就職，丈夫廖國誌（右）將參加里長補選。圖／取自廖國誌臉書

高雄市38行政區共890位里長，但有2位里長當選後不幸病故，鳳山區海光里長當選人鍾翠民則在就職前提出「不就職聲明」，高市出現首位里長未上任就先「辭職」的特殊情況。民政局表示，3里長將依規定在3個月內辦理補選，時間由選委會公告決定。

高雄小港及燕巢兩地各有一名里長當選後去世，本月25日全市卻僅有887人就職，第3位未宣誓就職的里長市鳳山區海光里長鍾翠民。12月初，鍾翠民向區公所提出不就職聲明書，12月25日未就職後，民政局啟動補選作業，3里長應會在同一天補選。

鍾翠民的丈夫廖國誌是連任2屆的海光里長，此次更上層樓挑戰高雄市議員，不過廖選舉失利，妻子接棒參選海光里長順利當選，必須在國軍醫院護理師工作與里長之間二選一。廖強調，妻子是勞保非公保，選前不知相關規定，妻子決定不就職，繼續保有護理師工作，他將參與里長補選，繼續服務里民，對於相關紛擾感到不好意思。

民政局指出，依地方制度法第82條規定，里長辭職、去職、死亡者，應自事實發生之日起3個月內完成補選，並由區公所派員代理，鳳山區公所已派里幹事代理海光里里長。此外，有關鍾翠民發表聲明方式，是否符合規定，民政局行文請示內政部解釋認定，待內政部函釋後依規定辦理補選。

內政部 護理師

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