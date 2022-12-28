快訊

斑馬線快走完 目睹妻兒遭輾斃！外籍夫淚控公車：速度真的很快

跨年、元旦連假 高市交通局公布車流預測

中央社／ 高雄28日電

112年元旦3天連續假期，高雄市交通局今天預測連假期間各景點及幹道周邊車多，並提醒夢時代、高雄流行音樂中心、義大等周邊跨年活動有交通管制，民眾需多加留意。

高雄市政府交通局今天表示，2023高雄跨年晚會，包含12月31日在時代大道舉辦的雙面舞台跨年晚會及義大世界跨年煙火活動，需注意周邊交通管制與動線導引，並建議搭乘捷運或接駁車前往，以避免塞車、停車問題。

另外，112年1月1日晚間於高雄流行音樂中心也將舉辦高流迎新年幸福式演唱會，要前往參加民眾務必遵循相關管制措施，並多加利用捷運等公共運輸。

交通局也預估壽山動物園元旦連假熱門遊園時段為上午10時至下午4時，園區停車空間有限，遊客可將車輛停放至捷運周邊停車場停放車輛，再轉乘捷運至橘線O2鹽埕埔站或輕軌C16文武聖殿站下車，轉搭「56號公車」至動物園。

此外，例假日增闢美術館線、中央公園線及百貨公司線接駁車。市區大型購物中心如夢時代、義大、巨蛋等及熱門景點如駁二周邊，預計連假前2日有明顯人、車潮。

交通局也公布跨年大型活動景點周邊車流分佈，如夢時代、時代大道在12月31日跨年晚會前後預計下午5時及翌日1時湧現進場和散場人潮。義大世界12月31日跨年煙火活動預計於下午7時及翌日2時出現進場和散場人潮。

高流、駁二則於112年1月1日元旦演唱會前後預計於下午7時及翌日2時出現進場和散場人潮。高速公路周邊幹道則預計連假第1日的12月31日總流量最高，流量約較一般假日增加10~15%。

跨年晚會 元旦連假 義大世界

延伸閱讀

桃園跨年晚會和五月天同步舉辦 跨年夜青埔交管路線出爐

解封後估跨年人潮多…蔣萬安慰問信義分局 指示3項重點

700張板凳排出熱氣球圖案 北市福星國小慶跨年

4場跨年瘋搶人 男星被狂操「這裡」壞掉了

相關新聞

高雄首選蜜棗甜蜜開賣 電商平台與貨運合作送禮不塞車

高雄為全台蜜棗最大產區，冬季陽光燦爛和熙，加上夜裡天氣涼冷，造就最適合蜜棗生長的環境。高雄市農業局為讓民眾吃到高品質的首...

高雄3里將補選！海光里長不就任 其夫表明換他選

高雄市38行政區共890位里長，但有2位里長當選後不幸病故，鳳山區海光里長當選人鍾翠民則在就職前提出「不就職聲明」，高市...

高市府籲跨年搭捷運 輕軌不提供進出疏運

2023高雄跨年演唱會即將登場，高雄市政府今天表示，跨年人潮多，輕軌無法負荷大量人潮輸運，呼籲民眾跨年不要搭輕軌，輕軌「...

綠色大地藝術季在高煉廠登場 歷史記憶翻轉為社發動能

中油高雄煉油廠在2015年底走入歷史，70年來半屏山下產業文化形成的生活空間，已成為台灣產業歷史脈絡中重要的記憶。北高雄...

熱血號召元旦升旗

元旦將至，高屏澎東都有升旗典禮，高雄市政府準備5000張海洋意象特製版一卡通與民同歡；屏東市公所、救國團墾丁青年活動中心...

裝置藝術淪曬衣架 創作者心疼

高雄「衛武營藝術村WeR」保留3連棟舊營舍而成，今年3月開幕。民眾投訴藝術家何佳真的裝置作品「五路財神歡喜坐」，淪為民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。