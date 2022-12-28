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綠色大地藝術季在高煉廠登場 歷史記憶翻轉為社發動能

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
綠色大地藝術季開幕。圖／北高雄社區大學提供
綠色大地藝術季開幕。圖／北高雄社區大學提供

中油高雄煉油廠在2015年底走入歷史，70年來半屏山下產業文化形成的生活空間，已成為台灣產業歷史脈絡中重要的記憶。北高雄社區大學籌辦「綠色大地藝術季」，昨天起至明年1月14日在宏毅社區登場，透過體驗活動、手作工作坊、藝術市集、社區走讀以及大地藝術作品，將歷史記憶凝鍊成為社區發展的動能與資產。

宏毅社區隸屬中油高雄煉油廠員工宿舍群，因宿舍區圍牆隔離，早年煉油廠員工宿舍群與一牆之隔的後勁舊聚落產生有形和無形的距離。2015年中油高雄煉油廠關廠後，面對半屏山下石油產業的轉型和未來半導體產業園區的發展，對於周邊無論後勁舊部落、油廠宿舍社區生活的空間場域，帶來極大的翻轉與變化。

北高雄社區大學透過公開徵件的方式徵集《尋找蒼穹》、《匯流下的留變》、《時空廊道》三件大型藝術品，昨天並為最後完成的大地藝術作品《時空廊道》揭幕，宏毅里長馮靖絨、宏榮里長陳宏榮與社區居民們，開心參與這項捲動社區歷史與未來的藝術活動。

台灣環境教育協會理事長張豐藤表示，2020年舉辦「後勁百年願景工作坊」，邀請在地居民關懷生活的土地與環境，也開始對未來展開討論與想像，因而帶動了「綠色大地藝術季」的舉辦。透過公開徵件的方式，讓藝術牽動居民們關懷社區土地。

《時空廊道》徵集在地居民的老照片，也喚起了許多居民的過去記憶，希望增加建築、環境與藝術的對話，並號召更多關懷地方的公私部門一起參與。

北高雄社區大學校長林耀東表示，中油高雄廠廣達262公頃的廠區，85年來歷經工業發展之後退場，不但是高雄發展過程重要的城市記憶，從綠地而至一度公告15個汙染場址的褐土，期待從社區、土地的力量再次找回記憶中的綠色大地。

綠色大地藝術季就以宏毅社區為核心，公開徵件後設置3做大地藝術作品，其中以回收玻璃製作的《尋找蒼穹》由木島Ţïmbormosa團隊創作，設置於宏毅社區東北公園；以編織、染布製作的《匯流下的留變》由擅長編染織繡白綾釗老師帶領團隊創作，設置於宏毅里西南公園；裝置有社區老照片的大型竹編《時空廊道》則設置在宏毅三路。

社區導覽活動帶領民眾走讀後勁宿舍群。1月14日有一場集結各種手作的藝術市集與師社大生成果發表，邀請大家一起來檢視高雄在地記憶與資產，激發對未來的想像。活動洽詢與報名可洽北高雄社區大學07-3644913。

後勁宿舍區導覽走讀於宏毅里辦公室前(前日式澡堂)。圖／北高雄社區大學提供
後勁宿舍區導覽走讀於宏毅里辦公室前(前日式澡堂)。圖／北高雄社區大學提供
宏榮里關懷據點里民在「綠色大地藝術季」表演。圖／北高雄社區大學提供
宏榮里關懷據點里民在「綠色大地藝術季」表演。圖／北高雄社區大學提供
綠色大地藝術季開幕。圖／北高雄社區大學提供
綠色大地藝術季開幕。圖／北高雄社區大學提供

宿舍 中油

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