裝置藝術淪曬衣架 創作者心疼

高雄「衛武營藝術村WeR」保留3連棟舊營舍而成，今年3月開幕。民眾投訴藝術家何佳真的裝置作品「五路財神歡喜坐」，淪為民眾晨間運動後晾衣架和拉筋骨運動器材。何很心疼，希望大家能尊重藝術作品。

衛武營藝術村WeR前身為國軍3連棟軍營R棟，經過養工處與文化局整修，現由南風劇團進駐，有多名長駐藝術家，空間規畫有舞蹈教室、展覽空間等，可由輜汽路與大明路口進入，步行即可抵達。

南風劇團團長陳姿仰說，藝術村WeR有藝術家作品如「外星人」、「五路財神歡喜坐」等，民眾到附近運動，有人把包包掛在藝術品上，或運動完把沖洗的衣服晾掛在上頭，還有人把腳跨上藝術品拉筋。雖然藝術品旁有解說牌及說明，部分民眾依然我行我素。

「覺得有些心疼！」何佳真說，沒有要苛責民眾意思，對藝術品被如此對待感覺難過，歡迎大家與裝置作品互動、登坐、拍照，但別破壞展品。

藝術家何佳真裝置作品「五路財神歡喜坐」很討喜，材質為合板、防水漆和不鏽鋼釘，5張雙喜造型椅由小漸大，象徵步步高升、喜事連座，配以五位財神不同的亮麗色彩，黃財神主掌財富聚福德；紅財神主掌愛情招聚貴人；白財神主掌智慧平息災難；黑財神主掌消除怨敵；綠財神管健康與成就。