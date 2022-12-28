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熱血號召元旦升旗

聯合報／ 記者林巧璉卜敏正潘欣中徐如宜／連線報導

元旦將至，高屏澎東都有升旗典禮，高雄市政府準備5000張海洋意象特製版一卡通與民同歡；屏東市公所、救國團墾丁青年活動中心在千禧公園和中心廣場各有一場升旗；台東縣和澎湖縣分別辦在台東鐵道藝術館、縣府廣場，要讓民眾新年第一天就很熱血。

高雄市元旦升旗主題是「共融城市，多元並進」，安排雄女樂儀隊、陸戰隊表演，高雄鋼鐵人職籃啦啦隊首度加入表演陣容。紀念小物一卡通號碼牌元旦上午6時起發放，起點是文化中心卡啡那文化探索館。

屏東縣31日晚間在縣體育館草皮辦跨年晚會，墾丁龍磐元旦清晨有「屏安曙光」活動，安排南島舞集鼓陣表演。元旦連假縣府推「四重溪溫泉季」、「落山風藝術季」等活動，搭配10條精選屏東之旅「郵輪巴士」路線，盼吸引民眾作客屏東。

台東縣元旦上午8時縣長饒慶鈴在台東鐵道藝術館主持升旗典禮，豐榮國小合唱團結合太鼓及永安國小阿卡貝拉共同領唱國歌。

澎湖縣政府在縣府廣場辦升旗典禮，縣長陳光復主持，8時10分有場「全民齊心向前跑」，從縣府出發沿著治平路、民族路、中山路、中正路，再回到縣府。

元旦連假 屏東縣 台東

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