綠在高雄完全執政 退讓成大局 鄭光峰下一步受關注

民無配正副議長是高雄縣市合併以來首見，也是民進黨在高雄第二次完全執政。康裕成代表民進黨攻下議長寶座，湧言會議員鄭光峰被認為是「相忍為大局」，外界臆測他下一步可能拚立委或入閣。鄭表示，一切言之過早，當下就是做好議員角色。

綠營光復議會背後是縝密的運籌帷幄，高雄市長陳其邁身兼代理黨主席，為慎防黨籍議員跑票，祭出黨紀「撒手鐧」 奏效，加上藍營議員曾俊傑陣前倒戈，成為綠營步步精算的「勝選方程式」。

綠營內部有人對找曾俊傑合作不以為然，民進黨市議員黃明太說，拉曾合作是民進黨在「買保險」，過程中一度傳有黨籍議員會跑票，加上無黨籍是不可控因素，選情詭譎。

一名不願具名市議員表示，外界討論綠營是否對系出藍營副議長有雜音，其實更多矛盾來自議長，「黨內有派系競爭眾所皆知，無法所有人都服氣，最後是相忍為大局。」市議員陳明澤認為，為了府會和諧，須將市民權益擺第一，相信時間會沖淡情緒。

鄭光峰原本極力爭取議長大位，最後關頭選擇退讓，他直言，推出能勝選的人是最大原則，「代理黨主席（指陳其邁）的城市更不能有閃失」，雖然自認各方面資歷完整，但康裕成有議長資歷和經驗，更有資源面對選戰，他退出能讓無黨合作更有空間，也緩和派系相爭，願意成全大局沒有委屈。