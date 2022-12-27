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高雄112年有線電視費 市府：不調漲穩定民生物價

中央社／ 高雄27日電

高雄市政府今天表示，考量今年整體經濟景氣仍受COVID-19疫情影響，為穩定民生物價，避免通膨壓力等因素，決議民國112年有線電視各項收視費用上限，維持與111年相同。

高雄市新聞局今天發布新聞稿指出，高雄市政府有線廣播電視系統費率審議委員會於12月間共召開2次會議，考量今年整體經濟景氣仍受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，為穩定民生物價，避免通膨壓力等因素，決議112年有線電視各項收視費用上限，維持與111年相同。

新聞局表示，有線廣播電視系統費率審議委員會了解5家業者承受物價上漲，導致經營成本及勞動工資增加，會中也決議未來視整體經濟環境，再適度討論有線電視各項收視項目的合理性價格。

高雄市有5家有線電視業者，新聞局指出，112年起每月基本頻道組收視費用上限介於新台幣450元至550元；裝機費、復機費等均維持與111年相同，約各500元。高雄市社會局登記有案的低收入戶享有免收收視費、裝機費及復機費等優惠。

為增加收視戶選擇權，新聞局表示，高雄市5家業者今年5月起配合國家通訊傳播委員會政策，推出以13台無線電視頻道加上業者自組數個頻道為主的200元組方案，供收視戶多元選擇外，收視戶也可依需求自行加購其它加值套餐服務。

新聞局指出，112年各項收視費用生效日期前，若系統業者已與訂戶訂有契約，其原收費低於市府公告各項收視費用者，應依原契約所定價格收視至契約期滿。業者也可視區域特性、社區規模等狀況，與訂戶協議更優惠的收視價格。

高雄市 疫情

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