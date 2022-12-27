日參議員訪紅毛港保安宮 向安倍銅像獻花致敬

日本自民黨12名參議員至台灣參訪，今天行程拉到高雄市紅毛港保安堂，除了向日本前首相安倍晉三銅像獻花、致意外，耳聞宮廟內供奉145名在台戰亡的日本官兵，對於廟方多年的祭拜相當感念。紅毛港保安堂主委張吉雄致詞說，希望能將145名官兵英靈引回日本，過去安倍晉三也長年低調協助。自民黨參議院幹事長世耕弘成表示，會共同努力。

世耕弘成表示，保安堂製作的安倍晉三銅像與本人相當神似，希望能機ㄤ銅像帶回日本。張吉雄說，之前也有其他日本議員想買回銅像，但廟方與安倍晉三的情感非金錢可計算，打算再製作出一座一模一樣的銅像，讓台灣政府致贈給日本政府，也展現台日情誼。

紅毛港保安堂在安倍晉三逝世後設立追思會場，今年9月更打造真人等比高的紀念銅像，在堂前廣場打造紀念花園。今天世耕弘成帶領10多位「安倍派」成員在銅像前獻花、鞠躬致敬。不少議員也伸手撫摸銅像笑著說「真的很像！」保安堂說，此模型屬保安堂財產，未來會透過台灣政府的名義，將打造的另一座銅像致贈給日本政府。

世耕弘成表示，自己與安倍晉三已有24年交情，第一眼看到銅像相當感動，與本人一模一樣，神韻非常相似。今年6月敲定此行，這次參訪的參議員都是安倍晉三的粉絲，也希望將銅像帶回日本，安倍晉三是台日友好重要人物，非常感謝台灣還特別製作銅像紀念。

紅毛港保安堂供奉二次世界大戰日艦陣亡的145名官兵，張吉雄表示，長期都在努力，希望能將這145名官兵英靈引回日本，安倍晉三也是背後默默的推手。但他在過程中還沒見到此事完成就身亡，為了感念他才設立銅像。世耕弘成說，非常謝謝廟方的努力，會將訊息傳回日本，他相信這也是安倍晉三遺願，會全力促成此件事。