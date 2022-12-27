天冷捐血庫存急降 台南捐血中心啟動捐血月活動贈品豐富

天氣寒冷、加上近期醫院用血量增加，各地捐血中心都傳出庫存不夠告急之聲，而今年春節連假長達10天，預估用血量也會增加，台南捐血中心從即日起到明年1月20日舉辦捐血月活動，有多個單位加入提供豐富贈品外，今年還推出集點送，每次捐全血250cc可獲1點，集滿3點就送限量的「台灣黑熊法蘭絨被」。

捐血中心表示，南部地區(嘉南高屏澎東)每天約需2000袋的醫療用血，自疫情管制措施陸續解禁後，醫療量能也陸續恢復，這幾個月醫療用血量較往年增加約一成左右，雖然捐血的人潮有逐漸恢復中，但因為醫療用血的使用量快速的增加，血液庫存量不升反降，目前台南與高雄兩地的血庫皆不足4天，若檢驗尚未完成的血液扣除以後，可以供應調度的血液僅僅只剩2天左右，尤其以A型及O型血液的庫存狀況最為危急。

加上每年到冬季天冷時，心臟血管疾病及消化道出血的患者都會大幅增加，尤其每當寒流來襲時，急重症病患對於血液的需求量更是暴增，對醫療用血的供應造成極大的壓力，捐血中心表示，有的心血管手術甚至一次就用掉50袋的血，呼籲民眾前往捐血，讓需要輸血的病友不再等待，順利治癒回家過年。

而如果是COVID-19確診者或居家隔離者，在暫緩捐血14天的禁令過後，也能踴躍來捐血。