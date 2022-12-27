又得獎！台灣好行金門續獲觀光局2022年評比雙冠軍

交通部觀光局辦理2022年台灣好行服務管理及服務品質優化作業滿意度評比結果出爐，金門縣政府及金門縣公共車船管理分別蟬聯郵輪式推動單位組第1名及客運業者組第1名，讓不少民眾都說，真的很厲害。

這項頒獎典禮於今日在觀光局台北旅服中心舉辦，由交通部觀光局長張錫聰親自頒獎，金門縣由公共車船管理處處長吳志偉代表領獎，此外，為鼓勵第一線服務人員認真負責的態度，也遴選優秀台灣好行駕駛員黃啟豪接受表揚。

據了解，觀光局每年都會針對各好行路線進行評比，評比委員由各大學運輸及觀光旅遊背景等專家學者所組成評比團隊，評比面向包含「硬體設施及班車服務之親和性」、「觀光旅遊介面之銜接」、「旅遊資訊取得之友善性」、「營運管理情形」、「行銷推廣策略」、「重點推動工作達成率」及「其他服務(例如路線服務水準及路線設計構面)」等項目，評比團隊於今年暑期實地抵金門進行各項調查及評比作業。

其中，金門縣公共車船管理處連續8年（2015年至2022年）勇奪客運單位第一名，推動單位金門縣政府則是連續6年（2017年至2022年）獲得推動單位第一名。

金門觀光公車是在2013年12月加入台灣好行行列，名稱已更改為台灣好行金門線，目前共有6條路線，包含A線—水頭翟山線、B線—古寧頭戰場線、C線—獅山民俗村線、D線—榕園太湖線、E線—風獅爺主題路線及F線—尋城趣文化小旅行主題路線，行駛路線概括金門主要觀光景點，讓遊客能夠欣賞古戰場風情、閩南歷史建築等特色。

金門縣台灣好行近年來有許多創新及便民的作為，例如車內中英日韓四語影音導覽系統、使用低地板油電之低碳及無障礙車隊、車上免費Wifi、線上訂位劃位系統(www.kinmendiway.com)及專屬Ci識別標誌之車體塗裝、站牌設計等，有效提昇路線附加價值及旅客搭乘意願，建立起更加友善的交通旅遊服務。