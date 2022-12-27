影／陳福海與國小幼童共進午餐 大談金門幼教政策

位於金門縣中心地點的開瑄國小，新建校舍在今年7月落成啟用，共花費3億1千萬，新科縣長陳福海今天走訪校園時表示，新建校舍是在他上屆任內一手催生的，他一直很關注學校的規劃及施工過程，期許這所知名的「將軍國小」，未來能成為金門指標性學校。

繼昨天與青年座談，陳福海上任第2天，今天中午安排到開瑄國小跟幼童們共進營養午餐，包括教育處長黃雅芬、開瑄國小校長蔡志隆、家長會會長蔡懷芝等人都全程陪同，小朋友們看到縣長蒞臨，都開心極了，不斷高喊「縣長爺爺好」，讓陳福海也笑開懷，一一跟幼童們問好。

陳福海表示，開瑄國小位於中心點，且旁邊就是國宅用地，所以他一直關注著學校的規劃及施工過程，今天走訪開瑄國小心裡相當感動，期許在師長的用心下，開瑄國小能成為金門指標性學校，縣府團隊及教育處也將持續給予協助，共同為金門孩子打造良好的學習環境，讓孩子健康成長。

另外幼教政策部分，陳福海也透露，將持續推動雙語教學，不只提供優質的環境，同時也將增加學校的學習設備，減輕老師的行政庶務工作，不僅提升硬體設備，也增加軟體資源，讓孩子擁有更好的學習環境。

稍後，陳福海一行也與幼兒園師生共進午餐，並頒發加菜金，同時也訪視廚房現況，慰勉教職員工辛勞。