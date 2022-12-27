兩波寒流高雄蓮霧災損嚴重 農民：人都受不了何況水果

今年入冬以來，已有2波寒流，陸續在這2周末報到，強烈低溫及溫差，導致各地農作產區開始傳出寒害災情；高雄六龜、路竹作為全國蓮霧第二大產區，年產量約5102公噸，目前正遇採收期，卻有農民表示近來因為劇烈的早晚溫差，以及10度以下低溫，導致大片蓮霧落果、裂果，災損嚴重。

高雄蓮霧主要產區在六龜、路竹，種植面積約410公頃，年產量約5102公噸，規模僅次屏東，是全國第二大蓮霧產區，採收期約從10月起至隔年5月。

往年因入冬冷氣團、寒流，多少會有落果、裂果情形影響收成，但有農民表示，今年不僅寒流帶來低溫，更是「說冷就冷」，溫暖天氣隔沒1日就天寒地凍，日夜溫差多達10度，農民說「人都受不了，更何況是水果」。

位在六龜的劉家果園，每年此時都會接到大量蓮霧年節禮盒訂單，但今年因為連2波寒流，讓蓮霧持續曝露在10度以下低溫，以及早晚超過10度的溫差，讓已算耐受性較高，號稱蓮霧界LV的黑糖芭比，都出現裂果、落果、尾部發黑爛掉等狀況，目前估計近一半黑糖芭比都遭遇災損，倖存的蓮霧品質、價格也受影響，農民哀嘆「損失慘重」。

上午立委邱議瑩發文表示，六龜農會已回報地區蓮霧因連日低溫，有裂果、落果、軟頭、酥花的情形，提醒農民若果園遭受寒害，務必將災損情況拍照留存，並報給區公所備後續申請災損救助所需。