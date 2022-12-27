屏東蓮霧採收季遇上寒害　逾130公頃出現大量落、裂果

屏東縣蓮霧進入採收季，今年幾波冷氣團過境，因日夜溫差大，造成大量落、裂果，縣長周春米上任首日就到產地勘災，縣府初步統計，受害面積逾130公頃，損害程度約三成，損失金額約3000萬元，因寒害屬遲發性災害，排定春節前採收的果農憂心忡忡；縣府表示災損可能會持續，正由鄉鎮公所持續普查中，將向農委會申請天然災害現金救助。

縣府農業處長鄭永裕說，寒流來襲前，縣府已向農民宣導做好禦寒措施，但還是難敵極端氣候，造成蓮霧紛紛裂果、落果且果粒小、顏色淡，包括枋寮、南州、佳冬、萬巒、枋山等主要產區都有災情，因寒害多屬遲發性災害，請各公所持續注意寒流造成的影響，受害面積由公所每天陸續傳回，估計超過130公頃，另鳳梨也受到低溫影響，傳出零星災損，但面積不大。

縣府已由農業處及各鄉公所啟動全縣盤點、檢討相關農業保險及清查所有災害面積，粗估損害程度約三成，將向農委會提出天然災害現金救助、爭取農民復耕基金，以保護農民相關權益，並請高雄農改場全力協助相關改良，也提醒農民將落果災損拍照留存，以利事後向鄉公所申請救助。

有屏南果農反映屏南和屏北蓮霧保險的氣溫條件設定不同，恐無法獲得理賠；縣長周春米說，前縣長潘孟安上任第1年期間推動農業保險至今，但受到全球氣候環境的變遷，和天災相關保險要件已與之前截然不同，近期縣府團隊將統計及盤點縣內近2年災損原因，將重新檢視及滾動式調整，後續將向保險公司討論修正相關保險賠償，讓條件符合現今的極端氣候，確保農民保險契約公平性。

枋寮農會總幹事鄭晏昕說，今年採收季日夜溫差大，白天熱，蓮霧熟成紛紛裂果，多數顏色不紅且果粒偏小，頂級品數量較往年稍少，批發價這幾天仍維持在每公斤400元的高檔，因寒害屬遲發性災害，產季排定春節前採收的果農憂心忡忡。