高雄愛河、蓮池潭升格指定觀光地區 河潭畔將有新風光

高雄市愛河水岸和蓮池潭周邊昨天經交通部公告為指定觀光地區，市府觀光局表示，未來愛河和蓮池潭周邊的觀光開發和空間利用將更靈活，在水岸開放空間可畫設具觀光遊憩（樂）性質的餐飲、住宿、遊憩等設施，提升遊客旅遊品質和觀光產值。

觀光局長高閔琳表示，市府自109年起依發展觀光條例規定申請指定觀光地區，歷經兩年多的申請、場勘、審查及修正，終在昨天獲交通部公告指定高雄「高雄市蓮池潭周邊」198.31公頃及「高雄市愛河水岸周邊」151.36公頃為觀光地區。這也是繼臺南雙城地區，全國第二和第三個指定觀光地區，未來依據「促進民間參與公共建設法」、「促進民間參與公共建設法施行細則」、「發展觀光條例」第35條等開放，有利創造水岸周邊觀光多元發展，促進周邊住宅及商業區的民宿申請。

觀光局指出，觀光區的發展常受到土地使用限制，現在愛河水岸及蓮池潭周邊地區土地多為園道、綠地、公園用地、廣停用地等，民間投資觀光遊憩設施或政府委託經營案常受限都市計畫用地及建築法令等相關規定，僅能申請做臨時性建築，且難依據促參法第三條第一項第七款等規定引入具潛力的觀光遊憩大型投資案。

立委劉世芳指出，市府未來可成立跨局處小組，統籌蓮池潭觀光地區的管理與行銷，避免觀光規畫分散各局處。也可鬆綁法規，引進民間投資，開放設立民宿，增進當地觀光發展。希望未來能再納入見城計畫（鳳山縣舊城）、眷村文化園區、壽山國家自然公園的半屏山園區，將文化觀光資源升格為更完善的多元文化。