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高雄元旦升旗在文化中心 發放限量版一卡通5千張

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議會與高雄市政府共同舉辦2023元旦升旗典禮，地點就在高市文化中心圓形廣場，當天現場將發放5千張限量特製兔年「一卡通」。圖／高市府提供
高雄市議會與高雄市政府共同舉辦2023元旦升旗典禮，地點就在高市文化中心圓形廣場，當天現場將發放5千張限量特製兔年「一卡通」。圖／高市府提供

2023年將至，高雄市議會與高雄市政府共同舉辦2023元旦升旗典禮，地點就在高市文化中心圓形廣場，當天現場將發放5千張限量特製兔年「一卡通」。預計上午6點開始發放號碼牌，升旗典禮在7點開始，將由高雄女中樂儀隊表演開場。

高市議會表示。卡通號碼牌預計於明年1月1日早上6點開始發放、發完為止，升旗活動禮成後兌換至上午10點。高雄鋼鐵人職籃啦啦隊首度加入表演陣容，海軍陸戰隊樂儀隊屆時也將帶來精彩演出。

2023年元旦升旗主題是「共融城市，多元並進」，高雄市議會將再度攜手市府舉行元旦升旗活動，市府和議會邀請市民朋友熱情參加，藉此機會眾人一起揮別111年，大力迎向後疫情時代的新高雄。

市府表示，元旦升旗活動將限量發放5000張特製版「一卡通」，以癸卯兔年為主視覺，搭配海洋等意象，營造出「共融城市，多元並進」等設計，展現高雄身為海洋城市的活力精神。當天號碼牌排隊起點是文化中心卡啡那文化探索館

元旦升旗典禮周邊將實施交通管制，市議會提醒市民朋友多利用大眾捷運前往。

元旦升旗活動重要流程如下：

06：00 發放一卡通號碼牌（預計兌換時間為08：15-10：00）

07：00 高雄女中樂儀隊開場表演

07：15 開場

07：17 高雄鋼鐵人職籃啦啦隊表演

07：25 海軍陸戰隊樂儀隊表演

07：45 升旗典禮

07：55 祈福儀式

高雄市議會與高雄市政府共同舉辦2023元旦升旗典禮，地點就在高市文化中心圓形廣場，當天現場將發放5千張限量特製兔年「一卡通」。圖／高市府提供
高雄市議會與高雄市政府共同舉辦2023元旦升旗典禮，地點就在高市文化中心圓形廣場，當天現場將發放5千張限量特製兔年「一卡通」。圖／高市府提供

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