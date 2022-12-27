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台電金門區處寒冬送暖 共致贈新台幣22萬6500元慰問金

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台電金門區營業處本處處長黃甘杏今天率隊前往家扶中心捐款行善，由家扶中心主任李桂平代表接受。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區營業處本處處長黃甘杏今天率隊前往家扶中心捐款行善，由家扶中心主任李桂平代表接受。記者蔡家蓁／攝影

時值歲末年終，長期熱心地方公益、關懷弱勢的台灣電力公司金門區營業處本處與核能發電事業部除役選址溝通中心金門溝通小組今天攜手做公益，一同前往家扶中心等社會團體捐款，讓社福團體大讚真的是「寒冬送暖」，送來及時雨。

台灣電力公司金門區營業處處長黃甘杏今天上午偕同核能發電事業部除役選址溝通中心金門溝通小組督導童才源等幹部一同前往家扶中心、松柏園、福田家園、身心障礙者家長協進會等社會團體，急難户、低收入户等關懷，希望台電的善心暖流能夠稍解燃眉之急，讓弱勢家庭更有力氣面對生活的挑戰。

黃甘杏表示， 年關將近，有很多弱勢團體都需要社會大眾的協助，他們特別走訪各個弱勢團體與個人致贈慰問金，希望為他們帶來光明與溫暖。

據了解，此次寒冬送暖活動走訪家扶中心、松柏園、福田家園及身心障礙者家長協會，並經由金門縣政府轉介，探慰5戶急難戶，各致贈1萬元，5戶低收入戶、5戶中低收入戶及5戶身心障礙者，各致贈6千元，共致贈新台幣22萬6500元慰問金，展現台電回饋及關懷弱勢民眾的心意，深獲鄉親好評。

台電金門區處表示，台電除了維持供電穩定外，針對轄區內弱勢團體及用戶亦時常主動關懷協助，善盡企業社會責任，同時也希望拋磚引玉，帶動社會大眾關懷弱勢，讓愛心與溫馨綿延永續。

台電金門區營業處本處與核能發電事業部除役選址溝通中心金門溝通小組今天攜手做公益，一同前往弱勢團體捐款行善。圖／台電金門區營業處提供
台電金門區營業處本處與核能發電事業部除役選址溝通中心金門溝通小組今天攜手做公益，一同前往弱勢團體捐款行善。圖／台電金門區營業處提供
長期熱心地方公益、關懷弱勢的台電金門區營業處本處與核能發電事業部除役選址溝通中心金門溝通小組今天攜手做公益，一同前往家扶中心等社會團體捐款行善。記者蔡家蓁／攝影
長期熱心地方公益、關懷弱勢的台電金門區營業處本處與核能發電事業部除役選址溝通中心金門溝通小組今天攜手做公益，一同前往家扶中心等社會團體捐款行善。記者蔡家蓁／攝影

金門 台電 家扶中心

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