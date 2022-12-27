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迎接義大跨年999秒煙火 高市警公布7交管範圍

中央社／ 高雄27日電

迎接義大世界999秒跨年煙火，高雄仁武警分局預估12月31日傍晚起將湧入人車，今天公布7個管制點交管範圍，並實施分階段分流交管措施。義大世界當天也規劃接駁車載送。

因應義大世界「2023紫耀義大，享樂好漾」跨年活動，與民眾一同迎接112年元旦曙光，高雄市政府警察局仁武分局預估12月31日傍晚起，將有大量車流湧入義大世界參與跨年活動。為此與義大世界協調規劃交管疏導措施，呼籲民眾遵守管制規範，共同紓解驟增車流，使元旦假期順暢圓滿。

針對這次義大世界999秒大型立體藝術煙火跨年活動，仁武分局實施交通管制範圍包含澄觀路跟水管路口、義大二路跟水管路口、義大二路跟學城路口、186甲線跟嘉保路口、186甲線跟高46線路口、186甲線大樹平安橋、水管路跟仁林路口等7個管制點，並實施分階段分流交通管制措施。

仁武分局今天發布新聞稿指出，警方預計31日晚間8時起，停車場容納率達高峰即啟動第一階段「汽車」管制措施，禁止汽車入城（得出城），並預計於晚間11時起啟動第二階段「全面」管制，禁止汽、機車入城（得出城）。

散場管制方面，第一階段管制將於元旦凌晨0時起至1時止，僅開放「機車」出城，汽車用路人請耐心等候至第二階段凌晨1時起出城（僅第二停車場汽車得提前於第一階段由186甲線右轉大樹方向出城）。現場實施交管時間將視車流情況機動調整，請民眾隨時收聽警廣電台，了解最新交通路況。

仁武分局也表示，為提升這次活動交通便利性，義大世界也規劃接駁車，供入出城遊客免費搭乘。因應入場時段，31日中午12時起將在水管路三段「永達仁武分校」門口設立接駁點及「仁欣莊園」臨時停車場；另於晚間6時起加開「安樂東街」臨時停車場及接駁點，便利遊客轉乘接駁車；散場時則可運用義守大學旁「戶外第一停車場」返回前2處接駁點。

義大世界 停車場 跨年 高雄市

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