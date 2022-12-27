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寒冬送暖！欣屏天然氣董事長郝以知 跨海慰問金門老榮民
歲末年終將至，欣屏天然氣公司今天特由董事長郝以知與金門縣榮民服務處長游文勇等人，前往金寧地區關懷清寒榮民並致贈慰問金，游文勇也特別致贈感謝狀，感謝該公司長年慰問金門的清寒榮民。
秉持著「取之於社會、回饋社會」的企業精神，頂著刺骨寒風，郝以知今天上午由游文勇、責任區許加聲社工員及社區組長蔡承坤及林玉寶志工隊長陪同下，前往金寧榮民蔡婆婆家中慰問，讓老人家相當感動。
據了解，蔡婆婆目前長期臥床，家中成員為照顧她，也無法從事正職工作僅能打零工維持生計，家中因龐大醫療照顧費用，使生活陷入困頓，家屬對於郝董事長能於112年春節前夕，不辭千里前來金寧慰問表示感激，郝以知除對蔡婆婆家屬辛苦照顧表示感佩外，也細心叮囑其注意保暖。
游文勇表示，感謝欣屏天然氣公司長期支持金門清寒榮民慰問與遺孤認養活動，堪為企業社會責任與公部門最佳的表率，將妥善運用捐款及物資，並持續媒合各種外部資源，邀請社會大眾一起發揮愛心，共同關懷弱勢榮民照顧其生活。
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