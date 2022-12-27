高雄跨年商機發揮到極致！副市長史哲：跨2次留客住一晚 啖火鍋賞焰火夯
跨年倒數計時，高雄跨年晚會玩跨兩次巧思，亞灣未來市PK高流幸福市，跨年雙主場讓觀眾焰火看兩場，還有罕見的雙面舞台。高雄市副市長史哲說，這就是高雄觀光戰略目的是要你住一晚，全台大概只有高雄在打延長賽，要讓慶典效應能夠外溢與均化，目前高雄主要飯店跨年連假住房已逾9成，業者喜迎疫後商機。
最近許多人討論「高雄跨年跨兩次，到底是什麼思考？」史哲說，市府拚高雄觀光有許多戰略，疫情對觀光業衝擊大，逐步解封後，高雄規畫多場大型活動、展會與國家級慶典。每一場活動中，各有不同以往的巧思，拉長展期與活動時間能延長遊客停留時間、造訪次數，例如大家可以看到有一整月的燈會、一整個月設計展、三周的文博會，近期則有連2天跨年活動，拉長活動時間與展期，能夠跨越到足夠的假日，吸引更多人來高雄，甚至能住上一晚。
史哲也說，建構雙主場、多主場城市節慶展會活動，出發點是讓大家在高雄多走幾處，感受高雄山海河港萬種風情，也讓大型展活動帶來的觀光效應與經濟效應能夠外溢，更盡可能努力地推動效應的均化，帶動更多地方與產業受益。
「玩很大、很長，也是執行力的考驗！」史哲說，不管是拉長展期或雙主場、多主場規畫，都是考驗市府團隊的延長賽，也是對執行團隊創意、體力跟執行力的試煉，市府團隊很努力也有信心，要在後疫情時代讓城市能熱鬧起來。
跨年商機持續擴大，各業者也摩拳擦掌要迎接疫後觀光財。高雄各飯店在跨年連假住房開出紅盤，位於市中心的高雄福華大飯店在頂樓精緻涮涮鍋開出跨年加碼場，讓饕客一邊溫暖涮鍋一邊賞景，度過難忘的跨年夜。
高雄福華大飯店頂樓的Smile One精緻涮涮鍋去年在高雄市大港吃鍋賽事獲特優賞殊榮。Smile One精緻涮涮鍋位於30樓的賞景優勢，堪稱是南台灣最高的火鍋餐廳，三面環景可欣賞到高雄市的美麗日夜景。
業者表示，今年跨年夜犧牲窗邊座位數，保留空間就是讓每個客人都有完整的賞景視野。為讓更多民眾可以擁抱窗邊炫麗的跨年焰火，12月31日跨年加碼場從10點15分營業至凌晨1點，讓饕客能吃鍋賞景，和家人、朋友、愛人一起歡聚倒數，從今年吃到明年。
業者當日推出跨年限定套餐雙人，可品嘗到頂級日本鹿兒島A5和牛、伊比利松阪豬、美國Prime牛小排、及號稱豬肉界神戶和牛的盤克夏特選豬、日本白玉貝等。
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