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藝術家嘆息！高雄衛武營藝術村裝置作品變晨運器材 民眾晾衣拉筋

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾在藝術家何佳真的裝置作品「五路財神歡喜坐」上晾曬衣服。圖／讀者提供
民眾在藝術家何佳真的裝置作品「五路財神歡喜坐」上晾曬衣服。圖／讀者提供

高雄「衛武營藝術村WeR」是保留三連棟舊營舍而成，今年3月開幕。民眾投訴藝術村中的裝置藝術品，竟變成了民眾晨間運動後的晾衣架和拉筋骨的運動器材。

衛武營藝術村WeR前身為國軍三連棟軍營R棟，經過養工處與文化局的整修，目前由南風劇團進駐，有8位長駐藝術家，空間規畫有舞蹈教室、展覽空間等。可由輜汽路與大明路口進入，步行即可抵達。

南風劇團團長陳姿仰表示，藝術村WeR有藝術家的裝置藝術，如「外星人」、「五路財神歡喜坐」等，但是有些民眾到附近運動，把包包掛在藝術品上，或運動完把沖洗的衣服晾掛在上頭，還有人把腳跨上藝術品拉筋。雖然藝術品旁有解說牌，但民眾還是我行我素，看到這樣的情形有些傻眼。

藝術家何佳真的裝置作品「五路財神歡喜坐」，材質為合板、防水漆和不鏽鋼釘。這五張雙喜造型椅由小漸大，象徵步步高升、喜事連座的概念，配以五位財神亮麗鮮明色彩的不同，黃財神主掌財富聚福德；紅財神主掌愛情招聚貴人；白財神主掌智慧平息災難；黑財神主權威消除怨敵；綠財神則主管健康與成就。

民眾反映，將衣服、毛巾隨意晾掛在上面，是對藝術品的不尊重，可能是因為有些對對藝術語言的無感或無知。

「覺得有些心疼！」何佳真說，並沒有要苛責民眾的意思，但藝術品被如此對待只是覺得難過。歡迎大家與裝置作品互動、登坐、拍照。

藝術家何佳真的裝置作品「五路財神歡喜坐」。圖／南風劇團提供
藝術家何佳真的裝置作品「五路財神歡喜坐」。圖／南風劇團提供
藝術家何佳真的裝置作品「五路財神歡喜坐」，歡迎民眾登坐拍照。圖／南風劇團提供
藝術家何佳真的裝置作品「五路財神歡喜坐」，歡迎民眾登坐拍照。圖／南風劇團提供

藝術家 裝置藝術 高雄市 衛武營

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