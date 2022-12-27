藍議員出席社宅動土 與陳其邁互動微妙

高雄市長陳其邁今天出席楠梓「清豐安居」社會住宅動土典禮，這是議長選舉後陳其邁第一個公開行程，藍綠、無黨議員多人到場。陳其邁致詞表示，雖然議長選舉過程風風雨雨，但選後議員仍相當關心社宅進度，會不分黨派拚市政。動土典禮時，陳其邁多次邀請藍營議員站到自己身旁，議員揮手表示「不用、不用」，互動微妙。

左楠區議員有9位議員，國民黨籍逾半數，有白喬茵、陳麗珍、李眉蓁、李雅芬、陳玫娟等5人，今天僅白喬茵未出席，委由辦公室同仁出席。此次無黨團結聯盟推出的副議長人選陳善慧也到場。祈福祭拜時，陳其邁要副市長林欽榮、都發局長吳文彥親自邀請所以議員一起參與。

動土典禮時，議員多正在兩側，陳其邁以眼神、手勢示意邀請藍營議員到自己身旁，但李雅芬等人笑著揮手說「不用啦！」大合照時李眉蓁、陳麗珍兩人也站在最旁邊，藍營議員經歷議長紛爭，與陳其邁互動微妙。合照時李眉蓁站在最邊邊，她私下說「有到就好啦」。

清豐安居是高雄最大社宅，未來將有1594戶之多，總經費達69.6億元，預計民國115年底完工。陳其邁說，國家住宅及都市更新中心在高雄已動工13處社宅，另有高市府也有亞灣、大寮、岡山等處興建社宅。未來高雄將有1萬5千社宅。