台船今年自結虧31.22億 冀望環海翡翠輪完工翻轉起飛
台船歲末繳「成績單」，指目前在手、尚未入帳訂單金額約400億上下，另蔡英文總統交付執行的「潛艦國造」任務，外界雖多所揣測或曲解，但全體員工仍全力趕工在明年9月下水，董事長鄭文隆冀望環海翡翠輪（Green Jade）明年6月完工後，台船營運將翻轉起飛。
因通膨、原料元件價格走高，台船自結今年前11月虧損31.22億元，但目前手邊尚有萬海（2615）委託打造的4艘3000 TEU（20呎櫃）新船，訂明年第1季起陸續交付。100噸級巡緝艇預計明年上半年交完，為子公司台船環海打造的環海翡翠輪訂明年6月完工。另日前標得的中油油槽案、高雄輪船渡輪案，總金額達805億元，明年度可望轉虧為盈。
台船公司董事長鄭文隆表示，國艦國造、潛艦國造及離岸風電海事工程船：環海翡翠輪（Green Jade），都在台船廠區日夜趕工。其中潛艦國造、環海翡翠輪是台船指標性造艦案。而台船承造的「玉山軍艦」榮獲2023年最佳船舶獎，玉山艦2019年5月6日開工，2021年4巷月13日命名下水，今年9月30日交艦，擔負南海及外島運輸主力，是海軍重要兩棲作戰艦艇。
另外，台灣首艘自建的全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪」，已於今年8月完成4000噸級主吊車安裝，將進入系統測試階段，完工後可投入中能及海龍等離岸風場，增加海事工程本土化技術能量，鄭文隆對此案寄了厚望，指「環海翡翠輪」明年6月30日完工，將是台船翻轉起飛的時刻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言