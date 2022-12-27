台船今年自結虧31.22億 冀望環海翡翠輪完工翻轉起飛

台船歲末繳「成績單」，指目前在手、尚未入帳訂單金額約400億上下，另蔡英文總統交付執行的「潛艦國造」任務，外界雖多所揣測或曲解，但全體員工仍全力趕工在明年9月下水，董事長鄭文隆冀望環海翡翠輪（Green Jade）明年6月完工後，台船營運將翻轉起飛。

因通膨、原料元件價格走高，台船自結今年前11月虧損31.22億元，但目前手邊尚有萬海（2615）委託打造的4艘3000 TEU（20呎櫃）新船，訂明年第1季起陸續交付。100噸級巡緝艇預計明年上半年交完，為子公司台船環海打造的環海翡翠輪訂明年6月完工。另日前標得的中油油槽案、高雄輪船渡輪案，總金額達805億元，明年度可望轉虧為盈。

台船公司董事長鄭文隆表示，國艦國造、潛艦國造及離岸風電海事工程船：環海翡翠輪（Green Jade），都在台船廠區日夜趕工。其中潛艦國造、環海翡翠輪是台船指標性造艦案。而台船承造的「玉山軍艦」榮獲2023年最佳船舶獎，玉山艦2019年5月6日開工，2021年4巷月13日命名下水，今年9月30日交艦，擔負南海及外島運輸主力，是海軍重要兩棲作戰艦艇。