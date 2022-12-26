執行署高雄分署公共藝術涉抄拆除 日陶藝家將提告

中央社／ 高雄26日

行政執行署高雄分署公共藝術「公平正義．圓融和諧」涉抄襲日本陶藝家木野智史作品，經專家會議認定「高度相似」。作品在24日拆除完成。木野的家人說，將對作者蔡文祥提告侵權。

木野的家人今天告訴中央社記者，高雄分署12月6日向高雄市文化局申請拆除，20日得到同意書，24日安排蔡文祥團隊前往現場拆除，但蔡文祥不同意銷毀作品。

木野的家人也說，在專家學者審查結果出爐後，法務部行政執行署高雄分署已發公文給木野說明，並對爭議造成木野及家人困擾和身心壓力，表達歉意；但蔡文祥仍堅持自己沒有抄襲，因此沒有要道歉或是賠償。目前木野正準備對其提告侵權。

日前有民眾指出，法務部行政執行署高雄分署前公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」，和日本藝術家木野智史作品「颪」外形高度相似，質疑涉嫌抄襲。

法務部行政執行署高雄分署10月19日外聘9名專家學者召開審查會，經審查後3名委員直接認定是「抄襲」，另有5名委員則認為需要更實質的調查權，客觀上來看僅能認定雙方作品是「高度相似」，剩餘1名委員認為是「相似」。除報請拆除，也將向廠商葛菲雅奇視像空間設計公司進行後續解約跟求償相關支出。

消息傳出後，銘傳大學建築系副教授褚瑞基在臉書指出，被認定具高度抄襲可能性作品的撤除，將是台灣首例。

根據文化部公共藝術網站資料，作品「公平正義．圓融和諧」作者為蔡文祥／葛菲雅奇視像空間設計公司，設置於行政執行署高雄分署新建大樓右側花台上方，以不鏽鋼材質製作。

木野家人說明，木野智史陶瓷作品「颪」是2015年創作，2016年入選台灣國際陶藝雙年展並獲評審推薦獎，於2016年7月15日到2017年1月2日於新北市鶯歌陶瓷博物館公開展示，後由鶯歌陶瓷博物館納入典藏。

抄襲 法務部 公共藝術

延伸閱讀

影／台中男2次酒駕拒測罰49萬 聽到美元帳戶被扣全繳清

一連23天強力執行酒駕專案 行政執行署今執法2842萬

高雄分署打擊酒毒駕 罰單逾期未繳立即分案執行

高雄113候選人哭哭！欠稅不繳 執行署出招扣保證金抵債

相關新聞

環境衝擊說明不足、里民憂心 南科屏東園區環評初審未過

環保署今召開南部科學園區屏東園區開發計畫案環評初審，開發單位針對環委書面審查意見如減噪、節能減碳計畫、生態保育規畫等做調...

原鄉首座 屏東長榮百合國小獲環保署台美生態學校綠旗認證

屏東縣瑪家鄉的長榮百合國小繼獲得第8屆國家環境教育獎優等殊榮後，今年再度取得環保護署「臺美生態學校」認證，成為屏東縣首面...

屏東地王這路口蟬聯30年 明年公告土地現值平均調幅1.97%

屏東縣112年度公告土地現值，經屏東縣地價及標準地價評議委員會評議通過，衡量房地產交易動態、社會經濟脈動與公共建設發展情...

高雄智慧城市奪國際大獎 農業數位創新獲肯定

高雄市推動智慧城市，農業局以農來訊服務廣大農民的「農業免問天！一手掌握農情資訊」，在「2022數位政府服務創新獎」競逐中...

高市抽檢 查獲去骨雞腿、烏骨雞殘留動物用藥

畜肉產品開放輸入，高市衛生局為維護消費者飲食安全，今年1 到11月共抽驗1193件食品進行檢測，發現有2件動物用藥殘留不...

衛武營元旦直播維也納愛樂新年音樂會 2日搖滾古巴上場

衛武營國家藝術文化中心2023年1月1日，連續第15年衛星直播維也納愛樂新年音樂會，由奧地利國寶級指揮大師弗朗茲．威爾瑟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。