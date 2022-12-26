執行署高雄分署公共藝術涉抄拆除 日陶藝家將提告

行政執行署高雄分署公共藝術「公平正義．圓融和諧」涉抄襲日本陶藝家木野智史作品，經專家會議認定「高度相似」。作品在24日拆除完成。木野的家人說，將對作者蔡文祥提告侵權。

木野的家人今天告訴中央社記者，高雄分署12月6日向高雄市文化局申請拆除，20日得到同意書，24日安排蔡文祥團隊前往現場拆除，但蔡文祥不同意銷毀作品。

木野的家人也說，在專家學者審查結果出爐後，法務部行政執行署高雄分署已發公文給木野說明，並對爭議造成木野及家人困擾和身心壓力，表達歉意；但蔡文祥仍堅持自己沒有抄襲，因此沒有要道歉或是賠償。目前木野正準備對其提告侵權。

日前有民眾指出，法務部行政執行署高雄分署前公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」，和日本藝術家木野智史作品「颪」外形高度相似，質疑涉嫌抄襲。

法務部行政執行署高雄分署10月19日外聘9名專家學者召開審查會，經審查後3名委員直接認定是「抄襲」，另有5名委員則認為需要更實質的調查權，客觀上來看僅能認定雙方作品是「高度相似」，剩餘1名委員認為是「相似」。除報請拆除，也將向廠商葛菲雅奇視像空間設計公司進行後續解約跟求償相關支出。

消息傳出後，銘傳大學建築系副教授褚瑞基在臉書指出，被認定具高度抄襲可能性作品的撤除，將是台灣首例。

根據文化部公共藝術網站資料，作品「公平正義．圓融和諧」作者為蔡文祥／葛菲雅奇視像空間設計公司，設置於行政執行署高雄分署新建大樓右側花台上方，以不鏽鋼材質製作。

木野家人說明，木野智史陶瓷作品「颪」是2015年創作，2016年入選台灣國際陶藝雙年展並獲評審推薦獎，於2016年7月15日到2017年1月2日於新北市鶯歌陶瓷博物館公開展示，後由鶯歌陶瓷博物館納入典藏。