澎湖海域具潛力 官學推動海洋藍碳示範園區

澎湖海域水質，適合極具潛力的大型海藻養殖，來固碳及推廣藍碳，澎湖縣政府與國立中山大學將合作推動成為海洋藍碳示範園區。

國立中山大學國際金融研究學院長董瑞斌與海洋科學院長洪慶章等人，今天前往澎湖縣政府，簡報「海洋藍碳策略」，澎湖縣長陳光復表示，澎湖海域適合發展海洋藍碳，增進海洋吸碳能力，減緩氣候變遷，他樂見海洋藍碳示範園區成立。

洪慶章表示，海洋、陸地（含森林）及大氣是地球系統中3個主要活躍的碳庫，各佔碳儲量的93%、5%及2%。澎湖的海域、水質非常適合養殖有潛力的大型海藻來固碳及推廣藍碳。

洪慶章指出，藻類可吸收澎湖內海過多的營養鹽，未來建立海洋藍碳示範園區，更可為澎湖帶進產業及觀光收入。

陳光復說，對於開發藍碳示範區，樂見其成，盼藉養殖大型海藻來固碳，未來更可利用碳權交易增加縣庫收入，有助澎湖經濟、財政、社福推展，兼顧愛護地球及漁民經濟收益。