高雄蓮池潭與愛河水岸周邊 公告為指定觀光地區

交通部今天公告指定「高雄市蓮池潭周邊」與「高雄市愛河水岸周邊」為觀光地區，高雄市觀光局表示，通過後有利於法規鬆綁，放寬土地使用條件，也能擴大設立民宿的範圍。

立委劉世芳發布新聞稿表示，交通部公告指定「高雄市蓮池潭周邊」與「高雄市愛河水岸周邊」為觀光地區，升格後可鬆綁法規，引進民間投資，更可開放設立民宿，增進當地觀光發展。

劉世芳指出，這意味著未來市府可成立跨局處小組，統籌蓮池潭觀光地區管理與行銷，避免觀光規劃分散各局處。

劉世芳表示，希望未來能再納入見城計畫（鳳山縣舊城）、眷村文化園區、壽山國家自然公園的半屏山園區，將文化觀光資源升格為更完善的多元文化。

高雄市觀光局對中央社記者表示，指定觀光地區通過後，將有利於法規鬆綁，放寬土地使用條件，也能擴大設立民宿的範圍。

觀光局舉例說明，愛河沿岸與蓮池潭2處範圍內，很多是公園用地，依法不能興建永久建築，導致業者不敢貿然投資，指定觀光地區後，可放寬土地使用限制，引進民間投資，促進觀光發展。

觀光局表示，長期而言將更有利於形塑地區觀光品牌，加強觀光遊樂事業投資及服務品質管理，帶動觀光動能，促進在地經濟發展與生活環境品質提升。

「高雄市蓮池潭周邊」觀光地區，範圍包括海功路往南右轉翠華路、文寧街到站前路再接勝利路、崇德路與左營大路。含蓮池潭、洲仔濕地、原生植物園等區域，大約198.3公頃。

「高雄市愛河水岸周邊」觀光地區，範圍包括自由路以西至河西一路以東，北起龍德新路及環河街，南至察哈爾二街及九如三路；愛河西岸以河西路、大義街及大勇路為界，含228和平公園、鹽埕市民廣場等，約151.36公頃。