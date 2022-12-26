環境衝擊說明不足、里民憂心 南科屏東園區環評初審未過

環保署今召開南部科學園區屏東園區開發計畫案環評初審，開發單位針對環委書面審查意見如減噪、節能減碳計畫、生態保育規畫等做調整，但環委仍認為園區及其相關範圍影響環境的衝擊與健康風險評估說明不足，並需加強再生水及能源使用相關規畫、生態環境監測頻率、化學品使用管理等內容，建議補正後再審。

發單位國家科學及技術委員會南部科學園區管理局報告，本案位於屏東縣屏東市，開發面積約73.83公頃，屬非都市土地，未來將納入「新訂都市計畫之高鐵屏東車站特定區計畫」範圍內，開發範圍土地均為台糖所有，無涉及徵收私有地。

南科管理局表示，施工期間物料運送設備、設備數量選用高效率機具，控制操作班次減少怠速及設備空轉時間；營運期間，以太陽光電發電設備為主，廠商進駐後以2方案（800千瓦以上義務裝置容量、屋頂可用面積50％）再生能源裝置容量較大者實施。

同時規畫滯洪池量體達1萬54291立方公尺，可滿足100年重現期距滯洪需求量，優於法規10年重現期距滯洪需求量；公共工程施作及廠商進駐期間，在燕鴴及小雲雀繁殖期（3至8月），若發現有巢位，該巢位周圍50公尺暫緩施工，待幼鳥離巢後再復工。

當地前進里長王泰益持反對意見，認為三鐵共構周邊地段精華，不應設立工廠，影響觀光發展，並憂心影響當地環境，如各式汙染物、垃圾、淹水及交通問題。南科管理局回應，園區發展需在適當優質區位，園區朝創新轉型方向，將帶動地方就業、提升地方薪資水準；坦承園區勢必為地方帶來負荷，但都有提出相關減輕措施。

環委認為，開發單位需強化本案園區與鄰近屏東科技產業園區（計有園區及擴區），影響範圍重疊區域的累積各項環境衝擊與健康風險評估，以及再生水使用相關規畫內容（含倘以水源交換辦理的使用量計算方式），並加強用水管理。

評估以「用電度數」作為要求進駐廠商使用再生能源條件的可行性，滾動式檢討使用再生能源檢核及分階段目標，並就營運期間節能減碳規畫採用低碳燃料項目，強化說明使用替代部分一般的時程及比例規畫，以及加嚴放流水重金屬濃度可能性。

另需補充滯洪池陸域區域規畫東方草鴞友善環境營造具體規畫內容，以及智慧農醫、太空科技、其他新興科技等產業聚落的製程用水回收率提升至70％的可能性；盤點園區進駐廠商可能使用危害性化學品的種類、使用量、排放量及設備有效性；針對小雲雀及燕鴴鳥巢監測頻率，施工期間改為每2周1次、營運期間每月1次。