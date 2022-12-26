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中油林園廠製程異常燃燒塔冒黑煙 高市環保局開罰

中央社／ 高雄26日電

中油林園廠新三輕工場今天上午5時多因製程異常，啟動安全連鎖機制，氣體排放至廢氣燃燒塔，冒出明顯火光與黑煙。高市環保局依違反空污法逕行告發，最高可處500萬元罰鍰。

中油公司今天透過新聞稿表示，石化事業部林園廠新三輕工場在上午5時多因製程異常，安全連鎖機制啟動，調整製程氣體排放至廢氣燃燒塔。經依標準作業程序重新啟動、調整製程後，已恢復正常操作。

高雄市政府環保局訊息指出，在今天上午5時52分接獲通報，中油林園廠廢氣燃燒塔有明顯火光及黑煙，到場稽查發現A202廢氣燃燒塔有明顯火光及黑煙排放。

經調閱監視器影像資料，發現是因5時23分新三輕組裂解低溫程序（M33）內的壓縮機（C-1501）訊號異常，致使安全連鎖系統啟動，緊急排放管線內碳氫化合物至廢氣燃燒塔，才造成火光及黑煙。

環保局表示，將依違反「空污法」告發處分，依法可處新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰，並將持續查核廢氣燃燒塔操作條件是否符合使用計畫書。

環保局指出，中油林園廠今年度迄今，共已有7件違反空污法相關規定，裁罰金額達325萬元。

中油 空污 監視器

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