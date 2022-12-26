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澎湖旅宿1000餘家 縣府呼籲慎選合法經營安心出遊

中央社／ 澎湖縣26日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，各地陸續解封，觀光旅遊市場再起，澎湖縣政府今天呼籲出遊民眾要選擇合法安全旅宿，才能安心住、放心玩，確保旅遊住宿權益。

澎湖縣政府旅遊處發布新聞指出，為杜絕非法旅宿攬客等違規情事，今年在執行不定期稽查時，發現非法旅宿、擴大營業、非法廣告與另址非法營業等情事，共計有25家，分別科處新台幣3萬元至6萬元不等，總裁罰達153萬元，其中彩虹國際開發與佳昇休閒育樂2家公司非法經營多家民宿，各裁罰高達42萬元。

縣府旅遊處表示，國人出差或旅遊前，可透過「台灣宿網」查詢確認住宿場所是否合法旅宿，選擇合法安全有保障的旅宿，以免破壞了出遊心情，同時籲請所有非法旅宿，切勿以身試法，遭受罰緩或勒令歇等處分。

澎湖旅遊處表示，澎湖至今年底止，現有的合法旅宿1198間，其中旅社有55間，民宿1143間。

澎湖縣 住宿 民宿

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