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原鄉首座 屏東長榮百合國小獲環保署台美生態學校綠旗認證

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣瑪家鄉的長榮百合國小繼獲得第8屆國家環境教育獎優等殊榮後，今年再度取得環保護署「臺美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣瑪家鄉的長榮百合國小繼獲得第8屆國家環境教育獎優等殊榮後，今年再度取得環保護署「臺美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣瑪家鄉的長榮百合國小繼獲得第8屆國家環境教育獎優等殊榮後，今年再度取得環保護署「臺美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園。另恆春鎮水泉國小、長治鄉崇華國小及新埤鄉餉潭也獲頒銅級認證，屏東縣至今年底共有1所綠旗、7所銀牌及13所銅牌。

縣長周春米說，達成環境永續目標，屏東縣推動環境教育從校園出發，環境教育輔導團協助下，致力增進學童環境認知、環境倫理與責任，培養環境公民與環境學習社群，致力讓師生在校園推動節能減碳、環境永續的力量，並推廣普及到社區，建立潔淨、健康的生活環境。

屏縣府環保局提到，台美生態學校是環保署透過與美國環保署、美國國家野生動物協會及國內外各方的合作下，建立起「臺美生態學校夥伴」計畫，共有12項環境路徑可供選擇，包括關注動植物、師生健康、學校周邊交通等議題，培養學生的自主性，學生會主動參與討論及進行決策。

認證模式分為綠旗、銀牌、銅牌三種，最高級的綠旗獎由生態學校計畫評估委員評估，每兩年更新一次，獲最高榮譽綠旗認證全國僅16所，長榮百合國民小學由學生組成的部落會議，自主發起以永續食物、生物多樣性及氣候變遷等路徑踐行環境保護行動，相關事蹟今年11月中獲專家學者嚴格審查，成為屏東縣首座綠旗認證校園。

長榮百合國小校長陳世聰說，能成為屏東首座且是全國原鄉學校第一所綠旗學校，發揚原住民傳統文化精神，展開公民守護的行動，學習如何運用組織的力量，一起合作來展現生態的實踐力，是參與行動的孩子們最感開心和驕傲的。

屏東縣瑪家鄉的長榮百合國小繼獲得第8屆國家環境教育獎優等殊榮後，今年再度取得環保護署「臺美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣瑪家鄉的長榮百合國小繼獲得第8屆國家環境教育獎優等殊榮後，今年再度取得環保護署「臺美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣瑪家鄉的長榮百合國小繼獲得第8屆國家環境教育獎優等殊榮後，今年再度取得環保護署「臺美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣瑪家鄉的長榮百合國小繼獲得第8屆國家環境教育獎優等殊榮後，今年再度取得環保護署「臺美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣瑪家鄉的長榮百合國小繼獲得第8屆國家環境教育獎優等殊榮後，今年再度取得環保護署「臺美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣瑪家鄉的長榮百合國小繼獲得第8屆國家環境教育獎優等殊榮後，今年再度取得環保護署「臺美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣瑪家鄉的長榮百合國小繼獲得第8屆國家環境教育獎優等殊榮後，今年再度取得環保護署「臺美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣瑪家鄉的長榮百合國小繼獲得第8屆國家環境教育獎優等殊榮後，今年再度取得環保護署「臺美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園。圖／屏東縣府環保局提供

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