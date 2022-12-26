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屏東縣長周春米上任批首份公文 成立長照處報議會審議

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（中）、副縣長黃國榮（左）與秘書長邱黃肇崇（右），周春米說，上任後第一份公文成立長照處報議會審議。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）、副縣長黃國榮（左）與秘書長邱黃肇崇（右），周春米說，上任後第一份公文成立長照處報議會審議。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米昨天宣誓就職後，批第一份公文，兌現選前承諾，成立長照處報議會審議。周春米今說，昨到議會跟正、副議長拜訪，說明相關作業程序，獲議長周典論支持，確定明年初召開臨時會，希望獲屏東縣議會民意機關支持。

周春米今表示，她上任批第一份公文就是成立長照處函報議會省審議。因應屏東將邁入超高齡社會，就任前她和鄉親報告，要在就職百日內率全國之先成立長照處，照顧好長輩，為家屬分擔，一刻不能等待。

周春米說，屏東縣高齡人口達19.34%，高於全國平均值17.42%，須提早布局，面對問題，解決問題，展現決心，投入更多資源與人力，她也會持續爭取議會支持，一起為屏東長照大步向前。

周春米說，屏東縣明年邁入超高齡社會，在既有基礎下，設立專責機關單位，盼能更專業、更全面，讓資源有效運用。她昨到議會拜訪正副議長，說明相關作業程序，獲議長周典論支持，確定明年初正式召開議會臨時會，希望獲屏東縣議會民意機關支持，屏東這幾年被大家肯定稱許基礎，謝縣議會支持。

今天是上班日第一天，周春米陸續安排各局處業務報告，周春米說，今從府內最大編制農業處開始，接續民政處，聽取各局處的業務，討論未來施政重點，更拜託所有同仁加速再加速，不能鬆懈。

周春米說，各局處的業務包山包海，要面對的挑戰很多，她也請局處主動出擊，貼近人民，不足的地方，要馬上加強改進。

周春米 長照

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