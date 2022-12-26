屏東地王這路口蟬聯30年 明年公告土地現值平均調幅1.97%
屏東縣112年度公告土地現值，經屏東縣地價及標準地價評議委員會評議通過，衡量房地產交易動態、社會經濟脈動與公共建設發展情形，屏東縣平均漲幅為1.97%，公告土地現值占一般正常交易價格百分比為91.68%；另外屏東縣地王最高宗地地價，地王蟬聯30年，則是位在屏東市民生路與民權路交叉口是一家連鎖服飾店。
屏東縣府地政處指出，最高區段地價位在屏東太平洋百貨中正路，公告現值每平方公尺16萬5000元（每坪約55萬元）；最高宗地地價位在屏東市民生路與民權路交叉口土地，公告現值每平方公尺20萬2200元（每坪約67萬元），相關資料將112年1月1日公告。
地政處說，建立客觀評價作業準則，達成與毗鄰縣市縣內各鄉鎮間地價均衡性，112年地價區段經縣內各地政事務所檢討結果，地價區段數較111年增加129個，共計7205個地價區段；其中43.08%區段呈現上漲、0.29%區段呈現下跌、56.63%區段呈現持平。
地政處表示，公告土地現值漲跌反映實價登錄動態，今年雖受銀行放貸利率調漲及營建成本上升影響，造成房地產市場交易量縮減，然因六塊厝產業園區、屏東高鐵特定區周邊計畫開發、縣民公園與大武營市地重劃、屏東榮總開幕營運及交通路網等公共建設效益資本化影響及重大建設支撐，整體而言微幅上漲。
地政處指出，交易熱絡地區包含屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮與長治鄉、內埔鄉等鄉鎮，上漲較為顯著地區則有屏東榮總、六塊厝產業園區、太平洋百貨商圈周圍區域。
地政處提醒，「公告土地現值」作為土地移轉及設定典權時審核土地增值稅之依據，因112年公告土地現值尚在作業中，如須查詢，可在112年1月1日正式公告後，至縣內各地政事務或於屏東縣政府地政處網頁（https://www.pthg.gov.tw/plantpp/Default.aspx）查閱。
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