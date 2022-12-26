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高雄智慧城市奪國際大獎 農業數位創新獲肯定

中央社／ 高雄26日電
高雄市政府農業局以農來訊服務廣大農民的「農業免問天！一手掌握農情資訊」，在「2022數位政府服務創新獎」中獲得亞太區首獎。（高雄市政府提供） 中央社
高雄市政府農業局以農來訊服務廣大農民的「農業免問天！一手掌握農情資訊」，在「2022數位政府服務創新獎」中獲得亞太區首獎。（高雄市政府提供） 中央社

高雄市推動智慧城市，農業局以農來訊服務廣大農民的「農業免問天！一手掌握農情資訊」，在「2022數位政府服務創新獎」競逐中，擊敗南韓、新加坡等國家，獲亞太區首獎。

農業局今天新聞稿表示，全球頂尖資訊科技研究及顧問機構Gartner公佈「2022數位政府服務創新獎」，包括高雄市政府、台北市政府，以及南韓、新加坡共同入圍最後決選，高雄市脫穎而出，成為今年亞太地區最佳的政府服務創新應用。顯示高市府投入智慧農業，為辛苦農友分憂解勞，成果獲專家及民眾雙重肯定。

農業局農務管理科表示，經由高雄市首創、免費入門的農來訊，讓「農業免問天！一手掌握農情資訊」，透過產銷數據視覺化，經由補助計畫及推廣媒合，協助農友建置IoT監控田間微氣候、智慧農機及作業智慧管理系統等客製化的智慧服務，讓農民透過人手1支智慧型手機取得服務。

另外，農業局也提供「好農無限＋」的即時人力媒合平台及高雄首選電商平台，從產到銷全方位協助農民智慧升級，有效提升耕地利用，積極解決生產規模小、農業人力不足困境，打造從田間生產環境監控、作物產期管理、農業人力募集到電商銷售平台的一條龍服務。

農業局長張清榮說明，智慧農業是高雄智慧城市重要一環，除首創「高雄農來訊」服務，更從智慧生產、智慧環控、智慧服務及創新應用4大面向，補助及輔導農民解決投入生產痛點。過去2年推動40個案場、耕地面積超過500公頃，包含芭樂、玉荷包、水耕蔬菜及檸檬等25種不同作物，讓農民智慧化，也吸引青年返鄉。

隨AI、環控等應用逐漸成形，未來也將積極面對極端氣候、2040農業淨零排放挑戰，結合淨零、ESG等當前重要課題，創造永續進而獲利。

依農業局提供資料，總部位於美國的Gartner(Gartner Inc.)成立於1979年，研究範圍涵蓋全部資訊科技產業

，為資訊科技專業智庫機構，提供的資料庫是許多企業決策時重要資訊。每年舉辦的金融、政府等領域服務創新獎，將全球分亞太、北美、歐洲三大區域，由同領域專業人士投票選出各區域首獎，並提供一個成果分享平台，促進智慧服務及應用蓬勃發展。

農民 高雄市 電商

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