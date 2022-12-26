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高市查獲去骨雞腿、烏骨雞殘留動物用藥

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市衛生局為維護消費者飲食安全，今年1 到11月共抽驗1193件食品進行檢測，發現有2件動物用藥殘留不符規定。圖／高市衛生局提供
高市衛生局為維護消費者飲食安全，今年1 到11月共抽驗1193件食品進行檢測，發現有2件動物用藥殘留不符規定。圖／高市衛生局提供

畜肉產品開放輸入，高市衛生局為維護消費者飲食安全，今年1 到11月共抽驗1193件食品進行檢測，發現有2件動物用藥殘留不符規定，不合格率0.17%；不合格肉品供應商來源均為外縣市，已移請所轄縣市衛生局處辦。

高市衛生局表示，不合格的兩例，一例是在台鋁商場抽檢到的去骨雞腿，供應商是台中金農興生物科技公司，另一例是鳥松大埤路一家薑母鴨分店查到的烏骨雞，供應來源是屏東潮洲清河畜牧場。

衛生局指今年1月11到各輸入業、肉品加工廠、觀光飯店、餐飲店、市場攤販及超市賣場等場所，共抽驗豬肉735件、牛肉139件、羊肉1件、禽類28件、加工品290件，進行乙型受體素（即瘦肉精）、動物用藥多重殘留、氯黴素類抗生素、四環黴素類、禽畜產品中殘留農藥等檢測。結果瘦肉精部分均符規定、2件有動物用藥殘留。

衛生局提醒，畜牧業者使用動物用藥，應確實遵守動物用藥規定、販售業者應向供應商索取自主檢驗報告、保留食材進貨收據，消費大眾選購肉品時，則應以正常色澤無異味為佳，勿買來源不明的產品，也注意肉品貯放環境，避免高溫久放，以確保飲食安全。

高市衛生局為維護消費者飲食安全，今年1 到11月共抽驗1193件食品進行檢測，發現有2件動物用藥殘留不符規定。圖／高市衛生局提供
高市衛生局為維護消費者飲食安全，今年1 到11月共抽驗1193件食品進行檢測，發現有2件動物用藥殘留不符規定。圖／高市衛生局提供

衛生局 食安

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