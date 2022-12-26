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衛武營元旦直播維也納愛樂新年音樂會 2日搖滾古巴上場

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
維也納愛樂新年音樂會衛星直播資料照。攝影 陳建豪，衛武營國家藝術文化中心提供
維也納愛樂新年音樂會衛星直播資料照。攝影 陳建豪，衛武營國家藝術文化中心提供

衛武營國家藝術文化中心2023年1月1日，連續第15年衛星直播維也納愛樂新年音樂會，由奧地利國寶級指揮大師弗朗茲．威爾瑟－莫斯特Franz WELSER-MÖST率領維也納愛樂樂團，陪大家歡慶新年。1月2日《摩城之聲 搖滾古巴》接力上場，展示爵士即興魅力。

維也納愛樂今年10月首度造訪衛武營一票難求，衛武營在文化部支持下和主辦單位特別爭取，1月1日晚上6點在衛武營戶外劇場衛星直播新年音樂會。此音樂會已有83年悠久歷史，每年元旦由樂團成員票選出的指揮帶領，在金色大廳演出史特勞斯家族成員作品。歡迎民眾自備野餐墊席地而坐，透過直播重溫維也納愛樂來台時的感動。

衛武營表示，元旦隔日曲風一轉，黑人靈魂經典和古巴爵士搖滾將席捲衛武營音樂廳，1月2日下午2點半的《摩城之聲 搖滾古巴》，由爵士音樂家徐崇育策畫，音樂會兩大主題「摩城」和「古巴」，分別聚焦將福音、藍調、放克、節奏藍調等黑人樂種集大成的美國知名廠牌摩城唱片（Motown），以及將古巴傳統音樂與爵士樂、搖滾樂、靈魂樂相互融合的古巴傳奇爵士樂團Irakere（伊拉克雷樂團）樂風。

《摩城之聲 搖滾古巴》特別邀請兩位古巴傑出爵士音樂家，鋼琴家哈維爾．馬索被爵士權威雜誌《DownBeat》譽為「年度最佳拉丁爵士樂手」，爵士鼓手勞爾．皮內達所屬樂團曾獲葛萊美獎最佳拉丁爵士專輯獎。此次音樂會將以徐崇育的低音提琴為軸心，加上10人以上的樂團編制，包含雙鋼琴、雙爵士鼓組成兩個節奏組，演出史提夫．汪德、馬文．蓋伊、伊拉克雷樂團、厄內斯托．葛奈特等摩城音樂與Irakere的經典作品。

徐崇育 & Jazz Supreme樂團演出資料照。攝影 Joe Russo，衛武營國家藝術文化中心提供
徐崇育 & Jazz Supreme樂團演出資料照。攝影 Joe Russo，衛武營國家藝術文化中心提供

古巴 樂團 衛武營

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