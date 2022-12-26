曾俊傑：藍營高層聽不到地方聲音種敗因 將堅定走無黨路

新科高雄市副議長曾俊傑陣前倒戈，突襲式地退出國民黨並與民進黨合作，國民黨市黨部考紀會今天通過要開除曾俊傑黨籍，曾說，國民黨當時執意要提名陸淑美選議長，卻不派會贏的曾麗燕出馬角逐，他對黨很失望，本來就要退黨，黨要開除黨籍他沒有一絲難過，未來就是堅定地走無黨路。

曾俊傑事件讓許多藍營人士群情激憤，網路上有人醞釀要罷免曾俊傑，曾說，他心情沒受影響，很多攻擊他的人根本不住高雄，也不了解來龍去脈，不分青紅皂白跟著罵，他不會跟酸民嘔氣。

民進黨正副議長組合康裕成、曾俊傑各拿35票當選正副議長，曾俊傑說，國民黨推出的議長人選陸淑美在無黨部分一票都沒拿到，事實已擺在眼前，就是提名陸淑美不會贏。他說，國民黨前議長曾麗燕和無黨團結聯盟的議員私交都不錯，也有一定互信，國民黨若提名曾麗燕參選議長才有機會贏，可惜國民黨主席朱立倫等高層聽不見地方聲音。

國民黨高雄市議員原本就分為議長派、副議長派，曾俊傑等人一向挺曾麗燕，KK政線議員挺陸淑美，雙方摩擦愈來愈檯面化。

曾俊傑說，他當過國民黨議會黨團總召，他知道兩方怎麼樣都合不起來，冰凍三尺非一日之寒，當國民黨執意要提名陸淑美選議長時，他就下決心要退黨，23日那天立委許智傑、民進黨黨部主委許智善兄弟找他談，之後也和市長陳其邁進一步詳談，才敲定這個合作模式。也就是國民黨內鬨形成破口，加上民進黨積極操作，讓曾俊傑選擇以無黨籍身分和民進黨走在一起。